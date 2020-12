Saeima vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā apstiprina Plešu

Saeima ceturtdien, 17. decembrī, izteica uzticību vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam (AP).

Par viņa apstiprināšanu amatā nobalsoja 61 deputāts, 15 bija pret, savukārt viens parlamentārietis balsojumā atturējās.

Jaunā ministra ieskatā ir būtiski uzņemt apgriezienus, lai Latvija kursētu arvien zaļākā virzienā un pilnvērtīgi īstenotu valsts digitālo attīstību. Latvijai ir jākļūst par klimatneitrālu, patiesi zaļu un digitālu valsti. Tāpat jāstrādā pie vienreiz lietojamās plastmasas izmantošanas ierobežošanas mazumtirdzniecībā un jārisina nolietoto riepu jautājums.

"Kolēģi mani pazīst kā komandas spēlētāju, kā cilvēku, kas septiņreiz nomēra, pirms griež, kas uzticas zinātnei, ekspertu viedoklim un kompetentiem nozaru pārstāvjiem, kas ar savām zināšanām un pieredzi ir apliecinājuši savu vārdu drošu ticamību," uzrunājot Saeimu, norādīja Plešs.

"Jā, es varu kļūt par pirmo Ministru kabineta locekli, kas pēc neatkarības atgūšanas ir dzimis jau brīvā Latvijas Republikā, un, jā, es vēl nevaru lepoties ar desmitiem gadu ilgu stāžu valsts pārvaldē, taču, kā jau to esmu pierādījis līdz šim, ar nenogurstošu degsmi un patiesu vēlmi esmu gatavs smagi strādāt, lai nodrošinātu laikmetam atbilstošu, jaudīgu un iekļaujošu izaugsmi visiem Latvijas iedzīvotājiem," solīja jaunais ministrs.

Saeimas sēdē politiķa līdzšinējo darbu uzslavēja arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: "Un es varu teikt, ka no iespējamiem kandidātiem, kādi mums Latvijā ir uz šādu amatu, šobrīd Artūrs Toms Plešs ir iespējams viens no vislabākajiem kandidātiem, jo viņš ir jau kopš šīs valdības izveidošanas strādājis kā parlamentārais sekretārs, ļoti labi pārzina visu ministriju specifiku."

Tikmēr opozīcijas pārstāvji pārmeta Plešam iepriekšējā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) kursa turpināšanu.

Deputāts Viktors Valainis (ZZS) aicināja jauno ministru būt paškritiskākam. Tāpat Valainis Plešam pārmeta izpratnes trūkumu par to, kā ir uzbūvēta valsts pārvalde un kāda vispār ir pašvaldību loma tajā.

Plešs līdz šim kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs uzturēja saikni starp ministriju un Saeimu. Tāpat politiķis ieņem "Attīstībai/Par!" frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amatu.

Bakalaura grādu Plešs ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē transportbūvē, maģistra grādu - pilsētu un reģionu inženierekonomikā.

Viņš dzimis 1992. gada 4. janvārī Bauskā. Ja Saeima apstiprinās viņu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā, viņš būs gados visjaunākais valdības ministrs un viens no jaunākajiem ministriem Latvijas vēsturē.

Jau vēstīts, ka šī gada 12. novembrī līdzšinējais VARAM ministrs Juris Pūce (AP) no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.

Patlaban Pūce ieņem deputāta amatu 13. Saeimā.