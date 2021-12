Saeimas deputāts Geidāns iestājies JKP

Saeimas deputāts Aivars Geidāns, kurš kopš šī gada jūnija bija pie frakcijām nepiederošs deputāts, ir iestājies Jaunajā konservatīvajā partijā (JKP), informēja politiskais spēks.

JKP norāda, ka Geidāns partijas valdei iesniedzis lūgumu uzņemt viņu partijas biedru rindās, un tā vienbalsīgi pieņēmusi pozitīvu lēmumu. Geidānu pievienoties JKP pamudinājis partijas paveiktais 2022. gada budžeta tapšanas procesā.

Geidāns klāstījis, ka, strādājot Saeimā, viņam bija iespēja novērtēt katras partijas darbu un viņu pozitīvi pārsteidza JKP, kuras Saeimas frakcija "neatlaidīgi gadu no gada cīnījās par to, lai katra nākamā gada budžetā tiktu iekļauta to solījumu izpilde, kas visskaļāk izskanēja priekšvēlēšanu laikā".

"Es augstu novērtēju JKP panāktā plāna "3x500" realizāciju, jo šis plāns paredz mazināt nodokļu slogu iedzīvotājiem, īpaši mazo algu un pensiju saņēmējiem," paudis jaunais partijas biedrs.

Vienlaikus viņš norādījis, ka atbalsta partijas "bezkompromisa pieeju" attiecība uz "oligarhu un naudas varas lomu politikā".

"Daudzi citi korupciju ir gatavi apkarot vārdos, bet ir jābūt drosmei, lai stātos pretī konkrētiem valsts naudas izzadzējiem. Uzskatu, ka tikai pateicoties JKP aiz restēm nonākuši pirmie oligarhi," akcentē Geidāns, vienlaikus piebilstot, ka arī sāktā cīņa pret azartspēlēm ir nesusi rezultātus. Tā, piemēram, Ķekavas novada dome lēmusi aizliegt azartspēļu organizēšanu pašvaldības teritorijā.

Geidāns uzsvēra, ka tiesiskuma stiprināšana, azartspēļu ierobežošana un tradicionālo ģimenes vērtību aizstāvība būs arī viņa prioritātes turpmākajā darbā. Viņaprāt, šī ir spēcīga organizācija ar saliedētu līderu komandu, kura spēs sekmīgi startēt arī nākamajās Saeimas vēlēšanās.

Savukārt JKP valdes priekšsēdētāja vietnieks, Saeimas JKP frakcijas priekšsēdētāja biedrs Krišjānis Feldmans norāda, ka pozitīvi vērtē Geidāna pievienošanos viņu komandai, sakot, ka viņš ir jaunās paaudzes politiķis ar lielu entuziasmu un skaidru morālo stāju.

Feldmans ir drošs, ka Geidāns saprot, ka politika nav tikai cīņa par resursu pārdali, bet gan par vērtībām, par to, kādu Latviju nodosim tālāk saviem bērniem. "Tai skaitā, cik liela loma tajā būs oligarhu un ekonomisko grupējumu varai, cik daudz iedzīvotāju turpinās pazudināt azartspēles, cik liela būs ienākumu nevienlīdzība," paudis parlamentārietis.

Geidāns 13. Saeimas vēlēšanās startēja no "KPV LV" saraksta, un viņa mandāts Saeimā tika apstiprināts uz laiku 2019. gada 31. janvārī, kamēr ministra pienākumus pildīja Ralfs Nemiro. 2020. gada martā Nemiro atgriezās Saeimā un Geidāns zaudēja savu mandātu, tomēr mēnesi vēlāk viņš to atguva, jo par ekonomikas ministru kļuva Jānis Vitenbergs (NA). Vēlāk gan Vitenbergs lēma pamest "KPV LV" rindas un uz laiku viņš bija spiests atgriezties darbā parlamentā, kā rezultātā Geidāns atkal zaudēja savu "mīksto mandātu".

Taču šī gada jūnijā Vitenbergs atgriezās ministra amatā, savukārt Geidāns atguva deputāta mandātu un kļuva par pie frakcijām nepiederošu deputātu.