Saeimas komisija nesāk lietu par deputāta Rancāna ētikas kodeksa pārkāpumu

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 1. decembrī, noraidīja vairāku deputātu parakstīto iesniegumu par deputāta Jura Rancāna (JKP) rīcību un iespējamiem ētikas kodeksa pārkāpumiem, vadot Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Deputāts Māris Možvillo (PCL) norādīja, ka Rancāns esot aizliedzis komisijas sēdēs izteikties vairākiem deputātiem un atslēdzis viņu mikrofonu. Tāpat Možvillo uzsvēra, ka "komisijā nevar strādāt autoritatīvi", aicinot uz darbu skatīties nopietni, kas arī samazinot komisijas lēmumu pieņemšanas kvalitāti.

Iesniegumā Saeimai minēts, ka "vairākkārt komisijas deputāti ir saskārušies ar sistemātiskiem pārkāpumiem, kas izpaužas kā mikrofona atslēgšana deputātam, kurš pauž savu viedokli, vai vēlas saņemt skaidrojumus no speciālistiem, kuri piedalās komisijās sēdē. Sēdes gaitā ir novēroti gadījumi, kad komisijas vadītājs vienpersoniski pieņem lēmumus par to, kurš speciālists atbildēs, vai neatbildēs uz deputāta uzdotu jautājumu, interpretē uzdoto jautājumu un izsaka savu viedokli par to. Pārkāpumi tiek turpināti, lai gan komisijas deputāti vairākkārt norādījuši uz šādas rīcības nelikumību."

Aizstāvot savu pozīciju, Rancāns atsaucās uz vairākiem Saeimas Kārtības ruļļa punktiem, kas nosaka kārtību tam, kā deputāts drīkst vai nedrīkst rīkoties. Tāpat viņš uzsvēra, ka Saeimas komisiju sēdes "nekad un nevienā normatīvajā aktā nav bijušas iecerētas kā brīvais mikrofons, kur jebkurš var izteikt savu viedokli un izkliegt sāpi", jo katrā sēdē tiek skatītas konkrētas lietas un tēmas, par kurām jārunā.

Tāpat viņš uzsvēra, ka "komisijas sēdes nav deputātu robu aizpildīšanai, ar ko viņš nav iepazinies", turklāt deputāti bieži atkārtojas, kas kavē sēdes norisi. Rancāns nenoliedza, ka dažkārt atslēdz mikrofonus deputātiem attālinātajās sēdēs, bet sacīja, ka kopumā ir "pacietīgs un demokrātisks". Rancāns arī sacīja, ka iesniegumā ir parakstījušies cilvēki, kas "nav pat piedalījušies komisijas sēdēs", un sūdzībā nav norādīti Saeimas Kārtības ruļļa panti, kurus viņš būtu pārkāpis.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule (NA) sacīja, ka ētikas komisijas uzdevums nav izvērtēt, vai ir kvalitatīvi vai nekvalitatīvi izstrādāti likumprojekti un neviens no iesniegumā minētajiem punktiem nedod iespēju ierosināt lietu par ētikas kodeksa pārkāpumu.

Deputātu vairākums nobalsoja pret lietas uzsākšanu, taču, kā Kursīte beigās sacīja, tas nenozīmē, ka "iesniedzēji nevar iesniegt precizētu iesniegumu".

"Sagatavosim ar visiem pierādījumiem," solīja Možvillo.