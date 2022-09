Saistībā ar sabiedriskā transporta problēmām Ogres novadā neizsludinās ārkārtējo situāciju

Valdība otrdien, 13. septembrī, atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) priekšlikumu Ogres novadā neizsludināt ārkārtējo situāciju saistībā ar sabiedriskā transporta nodrošināšanas problēmām.

SM informēja, ka Ogres novads iepriekš vērsās Ministru kabinetā ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju novadā, to pamatojot ar pasažieru pārvadāšanas problēmām, proti, AS "Liepājas Autobusu parks" neizpildītajiem reisiem.

Vēlāk Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdeva SM vērtēt amatpersonu atbildību par sabiedriskā transporta pakalpojumu nenodrošināšanu Ogres un Aizkraukles novada iedzīvotājiem.

Otrdien SM informēja valdību, ka "Liepājas autobusu parks" ir sakārtojis uzņēmuma darbību un nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību 99% no izpildāmo reisu apjoma.

Vienlaikus SM konstatējusi, ka no šā gada 1. septembra līdz 11. septembrim no kopumā izpildāmajiem 3184 reisiem pārvadātājs nav izpildījis 16 reisus, kas ir 0,5% no izpildāmā reisu apjoma Ogre un Aizkraukle maršrutu tīkla daļā.

Tāpat SM informēja, ka Ogres novada pašvaldībā ir nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība, jo cauri ejošajā dzelzceļa maršrutu tīklā valsts nodrošina – 68 reisus darba dienā, kuros pakalpojumu nodrošina AS "Pasažieru vilciens" un kuros ir iespējams kā braukt novada ietvaros tā uz Rīgu un no Rīgas. Tāpat ar Ogres novada pašvaldībai cauri braucošo reģionālās nozīmes autobusu plūsmu, kas tajā skaitā apkalpo vairākas pieturas Ogres novadā, – ar autobusiem tiek nodrošināti 26 reisi darba dienā.

SM piebilda, ka ir arī saglabāti Ogres novada pašvaldības pašas joprojām apkalpotie atsevišķie skolēnu pārvadājumi. Kopumā darba dienas laikā Ogres novadā tiek nodrošināti vairāk nekā 280 reģionālās nozīmes reisi.

Tāpat SM ziņojumā teikts, ka, lai tiktu nodrošināta pasažieru pārvadājumu nepārtrauktība Ogres un Aizkraukles maršruta tīkla daļā, Autotransporta direkcija organizē potenciālo pārvadātāju aptauju. Tās mērķis ir noskaidrot citu pasažieru pārvadātāju gatavību nodrošināt gan autobusu, gan vadītāju resursus pasažieru pārvadāšanai Ogres un Aizkraukles maršrutu tīkla daļā brīdī, gadījumā, ja kritiska reisu neizpilde atkārtosies.

"Ņemot vērā pieejamo sabiedriskā transporta pakalpojuma apjomu Ogres novadā un apstākli, ka reisu neizpilde no pārvadātāja puses bija īslaicīga un ir veiktas darbības, lai novērstu reisu neizpildi, šobrīd nav saskatāms apdraudējums, nepieciešamība un samērīgums ārkārtējās situācijas stāvokļa transporta nozarē izsludināšanai Ogres novada administratīvajā teritorijā," secināja SM.

Ogres novada pašvaldības vadītājs Egils Helmanis (NA) uzrunā ministriem norādīja uz problēmām ar sabiedrisko transportu – ne tikai kavētiem un nenotikušiem reisiem, bet arī personām ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiem neatbilstošu transportu.

Helmanis atkārtoti aicināja Ogres novadā izsludināt ārkārtējo situāciju, tomēr ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) pauda bažas, ka nav zināms, kādas problēmas tieši ārkārtējās situācijas izsludināšana risinās.

Pēc debatēm valdība vienojās neapmierināt Ogres novada lūgumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Valdība atbalstīja Rikēviča priekšlikumu valdības sēdes protokola lēmumā ierakstīt, ka SM sadarbībā ar pašvaldību trīs nedēļu laikā veiks nepieciešamos pasākumus situācijas uzlabošanai un informēs par to Ministru kabinetu. Atkarībā no secinājumiem šajā ziņojumā valdība lems par nepieciešamo turpmāko rīcību.