Sākas lašu un taimiņu ieguves lieguma periods: VVD pastiprinās kontroles

Ceturtdien, 1. oktobrī, sākas lašu un taimiņu ieguves lieguma periods, līdz ar to Valsts vides dienesta (VVD) vides inspektori pastiprinās kontroles Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Liegums ilgst līdz 15. novembrim. Liegums neattiecas uz Rīgas jūras līča ūdeņu teritorijā no Vecāķiem līdz Vaivariem iegūtajiem lašiem un taimiņiem, piebilst VVD.

Lašu un taimiņu ieguve ir aizliegta visā Latvijā.

Aizliegums neattiecas uz lašu un taimiņu nozveju, kas iegūta nespecializētajā zvejā Buļļupē un Daugavas posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES.

Par vienu nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu, ja tas iegūts iekšējos ūdeņos, maksimālais sods par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu ir 350 eiro. Par pārkāpumu piemēro arī administratīvo sodu par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem.

Fiziskām personām maksimālais sods par rūpnieciskās zvejas pārkāpumu ir 700 eiro, juridiskai personai – 4300 eiro. Ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā konstatēts būtisks kaitējums, pārkāpējam draud kriminālatbildība.

Papildus VVD vērš uzmanību, ka no 1. oktobra līdz 15. martam rūpnieciskās zvejas veicējiem iekšējos ūdeņos aizliegts zvejot Lubāna ezerā Ziemeļu dambim piegulošajā daļā no Rēzeknes upes ietekas līdz dambja pagriezienam 1400 metrus gar krastu un 600 metrus no krasta ezerā.

No 1. oktobra līdz 30. novembrim lomā aizliegts paturēt arī sīgas un repšus. Vimbas aizliegts zvejot un paturēt lomā no 1. oktobra līdz 15. novembrim, Buļļupē un Daugavas posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, bet no 1. oktobra līdz 30. jūnijam aizliegts iegūt vēžus.

VVD atgādina, ka no 1. septembra līdz 30. novembrim aizliegts paturēt lomā arī strauta foreles.