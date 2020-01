'Saskaņa' atkārtoti vācot parakstus Burova atbrīvošanai no mēra amata

"Saskaņa" atkārtoti ir sākusi parakstu vākšanu par Rīgas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu Oļega Burova (GKR) atbrīvošanai no mēra amata, pastāstīja Rīgas domes deputāts Sandris Bergmanis (S).

Politiķis norādīja, ka daļa parakstu esot jau savākta un ka "Saskaņa" ir gatava vākt parakstus no visiem Rīgas domes politiskajiem spēkiem, no kuriem būs iespējams gūt atbalstu. Vaicāts, vai ir garantijas, ka atkārtotā parakstu vākšana, atšķirībā no iepriekšējās, sekmēsies ar Rīgas domes sēdes sasaukšanu, Bergmanis atzina, ka pašreizējā Rīgas domes sasaukumā neko garantēt nevar.

Reizē Rīgas domes deputāts uzsvēra, ka "Saskaņa" stingri stāv par to, ko ir nolēmusi darīt - rosināt Burova atbrīvošanu no amata.

Attiecībā uz deputāta Jāņa Ločmeļa (S) lēmumu atsaukt parakstu no iepriekšējā, janvāra sākumā iesniegtā dokumenta par Burova atbrīvošanu no amata, Bergmanis atbildēja, ka vispirms frakcijā ir jāuzklausa Ločmeļa motivācija, kāpēc viņš šādi nesaskaņoti rīkojies.

Kā ziņots, Ločmelis atsaucis parakstu zem janvāra sākumā iesniegto pieprasījuma lemt par Burova atbrīvošanu no amata, līdz ar to pašlaik vairs nav paredzēts skatīt šo jautājumu domes sēdē.

"Saskaņas" frakcija joprojām ir noskaņota censties panākt Burova atbrīvošanu no Rīgas domes priekšsēdētāja amata, atzina "Saskaņas" frakcijas vadītājs Maksims Tolstojs.

Jau vēstīts, ka partijas "Saskaņa" un deputātu bloka "Rīgai" politiķi janvārī paziņoja, ka, lai gan koalīciju atstāt neplāno, viņi uzstās uz Burova nomaiņu, jo nespēj ar viņu sastrādāties. Galvenās nesaskaņas partneru vidū esot saistītas ar to, ka Burovs "vienpersoniski uzņēmies" koalīcijas vadību un lēmumu pieņemšanā neesot konsultējas ar saviem partneriem.

Deputāti arī savāca nepieciešamos parakstus domes sēdes sasaukšanai par šo jautājumu.

"Gods kalpot Rīgai" (GKR) savukārt uzsvērusi, ka neplāno piekrist koalīcijas partneru piedāvājumam un nebalsos par Rīgas domes priekšsēdētāja nomaiņu, bet gan aicinās partnerus atkārtoti sēsties pie sarunu galda un mēģināt domstarpības atrisināt.

Tikmēr pēc opozīcijas rosinājuma aizvadītajā nedēļā amatus zaudēja pilsētas vicemēri Druvis Kleins un Anna Vladova (S). Par viņu gāšanu kopā ar opozīciju nobalsoja arī vairāki valdošajā koalīcijā esošās, Burova pārstāvētās GKR deputāti.