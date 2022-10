Savākti paraksti Valsts aizsardzības dienesta noteikšanai par brīvprātīgu

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" ir savākti 10 000 parakstu par piedāvājumu iecerēto Valsts aizsardzības dienestu (VAD) noteikt nevis par obligātu, bet par brīvprātīgu.

Līdz ceturtdienas vakaram tika savākti ap 10 100 paraksti iniciatīvas iesniegšanai parlamentā, tomēr portāla uzturētāji vērš uzmanību, ka drošībai nepieciešams savākt vismaz 10 300 parakstus, lai iniciatīvu neatsaka skatīt, ja gadījumā daļu parakstu atzīst par nederīgiem. Pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa parakstu atkrīt, jo neatbilst likumā atrunātajam noteikumam, ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Sergejs Pogorelovs. Viņš akcentējis, ka pašlaik apspriešanā esošā VAD modelis paredz, ka jauniešiem dienests būs obligāts. Šāda pienākuma uzlikšana, viņaprāt, nesamērīgi ierobežošot pilsoņu brīvību.

Pogorelova ieskatā, piedāvātajam dienestam nepieciešamo pieteikumu skaitu ir iespējams savākt brīvprātīgā kārtā. Aizsardzības ministrijai esot "mērķtiecīgi jāceļ dienesta prestižs", jāpiedāvā konkurētspējīga kompensācija un izdevīgi noteikumi. Jo pievilcīgāki būs nosacījumi, jo vairāk brīvprātīgo pieteiksies dienestam, jo prestižāks tas būs, un valsts drošību tas stiprinās paredzami efektīvāk par obligātu dienestu, savus uzskatus klāstījis iniciatīvas pieteicējs.

Līdz ar to idejas autors aicina no VAD likumprojekta izslēgt punktu, kas paredz, ka VAD iesauc vīriešus no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam, mainot arī punktu ar aprakstu vispārīgajos noteikumos.

Gadījumā, ja VAD būs brīvprātīgs, motivācija dienējošajiem būšot augstāka, nebūtu gadījumu, ka cilvēki izvairās no iesaukšanas, jaunieši respektētu valsti, kas dienestu viņiem neuzspiež, domā Pogorelovs, norādot, ka "cieņpilna valsts attieksme pret pilsoņiem veicinās patriotismu".

Pogorelovs ir partijas "Latvijas attīstībai" (LA) biedrs. LA pārstāv arī VAD virzītājs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, un partijas vadība Pogorelova pozīciju neatbalsta.

Saeima pašlaik tuvojas VAD likuma pieņemšanai galīgajā lasījumā. Likumprojektu gala lasījumā bija plānots skatīt jau šodien, tomēr deputātu vairākums pēc Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas lūguma nolēma to no sēdes darba kārtības izslēgt, jo gala lasījumam saņemts ap 100 priekšlikumu, kuru izvērtēšanai aizejošajai Saeimai nepietiekot laika. Tagad ir skaidrs, ka likuma projekts būs jāskata jau 14. Saeimai.

Ņemot vērā to, ka lemšana par VAD likumprojektu atlikta, pirmais iesaukums varētu notikt vien nākamā gada jūlijā, nevis janvārī, kā bija paredzēts iepriekš, intervijā Latvijas Radio teica Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.