'Sekos OECD vadlīnijām' – apstiprināta Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība

Piektdien, 21. augustā, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija apstiprināja pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtību, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībā tiek īstenota kapitāla daļu pārvaldība kapitālsabiedrībās, kā arī tiek risināti atsevišķi ar kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldību saistīti jautājumi.

Pārvaldības kārtības galvenie mērķi ir ieviest vienotus korporatīvās pārvaldības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, godprātīgu, atbildīgu un efektīvu kapitālsabiedrības darbību, sekmēt koordinētu un prognozējamu sadarbību starp pašvaldību un kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības sistēmas ietvaros, kā arī veidot priekšnosacījumus kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai, vērtības saglabāšanai un palielināšanai.

Noteikumos ir iekļauti korporatīvās pārvaldības principi, ievērojot OECD valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīnijās norādītos pasaules labākās prakses principus, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta rekomendācijas un attiecināmie "Nasdaq Riga" korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi.

Tāpat noteikti kapitāla daļu pārvaldības vispārējie principi – skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums, skaidru finanšu un nefinanšu mērķu noteikšana, atklāts, godīgs un profesionāls valdes un padomes locekļu nominācijas process, rūpīgas pārvaldības pienākums, ētiskas un atbildīgas komercdarbības prakses īstenošana, interešu konflikta un korupcijas risku novēršana, informācijas pieejamība un caurskatāmība, konkurences neitralitātes ievērošana, politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana, labas kvalitātes pakalpojumu un ilgtspējīga finanšu stāvokļa nodrošināšana, kā arī atklāta dialoga un ideju apmaiņas veicināšana.

Kārtību sagatavoja pašvaldības kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvā padome. Pirms apstiprināšanas par kārtību divos atklātos forumos diskutēja Rīgas kapitālsabiedrību un departamentu pārstāvji.

Jaunas pārvaldības politikas izstrāde bija viens no galvenajiem mērķiem jaunizveidotajai konsultatīvajai padomei, un tā būs pamats pārmaiņām kapitālsabiedrību pārvaldībā.

"Šī kārtība tapusi brīdī, kad Rīgas pašvaldības uzņēmumus ir plosījuši skandāli, veiktie auditi uzrādījuši būtiskus trūkumus, savukārt pēdējās dekādes politiskā un neprofesionālā pārvaldība ir sagrāvusi uzticēšanos gan sabiedrības, gan kreditoru acīs. Kreditori, saskatot augstus riskus, norobežojas no pašvaldības uzņēmumiem, līdz ar to finansējums to attīstībai ir nepieejams vai kļuvis ļoti dārgs. Šīs kārtības apstiprināšana ir pirmais solis, lai veidotu jaunu pārvaldības kultūru. Tagad nākamajai politiskajai vadībai, pašvaldības institūcijām un amatpersonām, arī uzņēmumu vadībai ar savu rīcību un lēmumiem jādemonstrē, ka korporatīvā pārvaldība ir prioritāte," skaidro Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā, konsultatīvās padomes vadītājs.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics uzsver, ka Rīgas pilsētas kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana bija viens no galvenajiem uzdevumiem, ko rīdzinieki sagaidīja no pagaidu administrācijas. "Šodien ir sperts nozīmīgs solis, lai mēs uz to virzītos, jo apstiprinātais dokuments ir ceļvedis, kas pašvaldībā līdz šim ir ļoti trūcis un kas nākotnē lieti noderēs kapitālsabiedrībām un jaunai domei," piebilst Balševics.

Apstiprinātā kārtība skaidri nosaka labas pārvaldības principus, kādi būs jāievēro, pārvaldot Rīgas pilsētas kapitālsabiedrības. Turpmākais darbs būs šo dokumentu iedzīvināt praksē un nodrošināt, ka gan pilsētas administrācija, gan pašas kapitālsabiedrības ievēros tajā noteikto, skaidro Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere.

Jau ziņots, ka 2020. gada 22.aprīlī ar Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ivetas Zalpēteres rīkojumu tika izveidota Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome.

Padomei ir noteikti vairāki pamatuzdevumi. Padome izskatīs, sniegs viedokli un ieteikumus par Rīgas pilsētas pašvaldības izstrādātajiem stratēģisko dokumentu projektiem kapitāla daļu pārvaldības jomā. Tāpat padome sniegs priekšlikumus izpilddirektoram par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību.

Padomi vada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs. Padomē darbojas Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Ārvalstu investoru padomes Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas darba grupas vadītājs Māris Vainovskis un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis. Padome darbojas sabiedriskā kārtā un par darbu padomē tās locekļi atlīdzību nesaņem.