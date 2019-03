Sienā ieblieztās futbola bumbas – Latvijas labākā sociālā darbiniece strādā cietumā

Katru gadu no ieslodzījuma no Latvijas cietumiem tiek atbrīvoti vismaz 2000 cilvēki, kas mazās Latvijas mērogā ir ļoti liels skaits. Mums pašiem sev jāuzdod jautājumu – vai mums viņi ir vajadzīgi vai nav, bet mēs neesam tiesīgi izlemt, kurš var un kurš nevar saņemt palīdzību un atbalstu. Tā saka Ieslodzījumu vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma sociālā darbiniece Ilona Ceicāne, viņa Labklājības ministrijas konkursā "Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018" pagājušajā piektdienā saņēma galveno balvu.

Ilonu satieku agrā svētdienas rītā vienā no Centrālcietuma daudzajām ķieģeļu ēkām. Šo iežogoto vietu pie vilciena sliedēm Ilona par savu darba vietu sauc jau divarpus gadus. Telpā gar sienu salikti krēsli, bet sienas rotā kāda mākslinieka zīmētas gleznas. Vēlāk sarunā uzzināšu, ka arī gleznas ir daļa no resocializācijas. Caur restotajiem logiem telpā iespīd pavasara saule. Ilona, smalka sieviete ar stingru balsi un spēcīgu rokas spiedienu, sveicina un pastāsta, ka no rīta plānotas divas sēdvolejbola nodarbības.

Vienlaikus viņa strikti uzsver, ka itin visas resocializācijas aktivitātes ir mērķtiecīgs komandas darbs, kas tiek īstenotas pēc noteikta plāna, metodikas un ietver konkrētu sasniedzamo uzdevumu klāstu. Ikviena resocializācijas aktivitāte īstenota pēc IeVP aprobētām programmām ar noteiktu metodiku. Tajā iesaistīts viss cietuma personāls. Ieslodzīto ikdiena cietumā aizrit pēc stingra un noteikta grafika, un neviena no mākslas, kultūras un sporta aktivitātēm nav paredzēta ieslodzīto izklaidei.

Kā brīvprātīgais pie ieslodzītajiem ieradies Aleksandrs Ronis, Latvijas paralimpietis, kurš divas reizes mēnesī no Jelgavas ar vilcienu riteņkrēslā dodas uz cietumu. Viņš arī zināms no filmas "Sarauj, Just!"

Drīz sarodas ieslodzītie – pirmajā grupā cilvēku ir mazāk, bet otrā grupa ir teju pilna. Telpas vidū pat tiek novilkts imitēts volejbola tīkls, sadalītas komandas un izskaidroti noteikumi. Daļa ieslodzīto Aleksandru pazīst un sveicina kā senu draugu. Aleksandrs ir vienīgais riteņkrēslā. Ieslodzītie un arī Ilona pati sēžas uz grīdas un piedalās spēlē. Viņa arī vēro no malas un runā ar ieslodzītajiem, kuriem ir kāds jautājums vai problēma, kur viņa kā sociālā darbiniece vajadzīga.

Lancmanī un Ronī klausās uzmanīgi



Ar brīvprātīgo uzmeklēšanu un uzrunāšanu Ilona nodarbojas pati individuāli. Uzrunā radošas personības, mūziķus, māksliniekus, literātus, arī nevalstiskās organizācijas. 90% gadījumu viņi piekrīt. Pavisam nesen cietumā viesojies bijušais Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, kurš stāstījis par Eiropas pilīm. "Zālē valdīja klusums. Visi klausījās," priecīgi nosaka Ilona.

Arī šodien sanākušie uzmanīgi klausījās Aleksandra stāstu – par viņa dzīvi, sportu, problēmām. Viens no ieslodzītajiem nopriecājas, ka varēs savai ģimenei pēc tam pastāstīt, ka Aleksandru saticis dzīvē.