Šīs nedēļas darbadienās pret Covid-19 vakcinēts kopumā 27 431 cilvēks

Šīs nedēļas darbadienās vakcīnu pret Covid-19 saņēmis kopumā 27 431 cilvēks, no kuriem vairums – 6432 – poti saņēmuši otrdien, bet vēl vismaz 4704 – piektdien, liecina NVD dati.

Šie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Pirmo poti piektdien saņēmuši vismaz 2142 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 2562 cilvēki, tostarp 1705 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva.

Taču kopš vasaras sākuma ir vērojams būtisks kritums vakcinēto apjomos. Piemēram, aktīvākajā potēšanās laikā maijā un jūnija sākumā šādu cilvēku skaitu dažkārt mēdza sapotēt vienas dienas laikā, piemēram, 28. maijā, kad uzstādīts vienā dienā vakcinēto skaita rekords, potes saņēma 24 560 cilvēki.

Šīs nedēļas darbadienās tikuši sapotēti vidēji 5486 cilvēki dienā. Salīdzinoši pagājušajā nedēļā Latvijā tika savakcinēti aptuveni 56 000 cilvēku jeb nepilni 8000 cilvēku dienā. Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 600 cilvēki. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet kopš vasaras sākuma šie rādītāji krītas.

Vakcinēšanās pret Covid-19 temps Latvijā šonedēļ ir līdzvērtīgs aptuveni aprīļa vidus līmenim, kad vakcīnas pret Covid-19 Latvijā vēl bija salīdzinoši ierobežotā skaitā un tika vakcinētas tikai atsevišķas prioritārās grupas.

No piektdien potes pret Covid-19 saņēmušajiem vairums klasificēti kā "Cits iedzīvotājs" vai "Pēc paša vēlēšanās", bet starp sapotētājiem bijuši arī seniori vecumā no virs 60 gadiem un personas ar hroniskām slimībām. Vakcināciju veikušas 168 iestādes, bet visplašāk to veikusi "Veselības centru apvienība", "Veselības centrs 4" un Rēzeknes slimnīca.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 634 831 iedzīvotāju. No tiem otro devu saņēmuši ap 549 876 iedzīvotāju, bet vēl ap 86 008 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits arī sasniedzis 635 884 iedzīvotāju.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 – "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen". Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā.