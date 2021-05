Šovasar Rīgā plāno izveidot pagaidu velojoslas piecos maršrutos

Šovasar Rīgā paredzēts izveidot pagaidu velojoslas piecos maršrutos, informēja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagaidu velojoslas tiks veidotas ar mērķi piedāvāt iedzīvotājiem ātru un drošu pārvietošanos, kā arī izveidot apkaimju savienojumus ar centru un jau esošajiem veloceļiem. Tiek uzsvērts, ka tas šobrīd ir īpaši svarīgi, jo nepieciešams mazināt pulcēšanos.

Velojoslas paredzēts izveidot maršrutā Centrs-Ķīpsala, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Enkura ielai, maršrutā Centrs-Sarkandaugava, posmā no Skanstes ielas līdz Tilta ielai, maršrutā Centrs-Ķengarags, posmā no Dzirnavu ielas līdz Rušonu ielai, maršrutā Centrs-Purvciems-Dreiliņi, posmā no Braslas ielas līdz Ulbrokas ielai, un maršrutā Dzirciems-Iļģuciems, posmā no Jūrmalas gatves līdz Spilves ielai.

Velo infrastruktūra maršrutā Centrs-Ķīpsala izmaksās 29 834 eiro. Līgums par tās izveidi noslēgts 28.aprīlī ar SIA "AVS Latvija". Velo infrastruktūru paredzēts izveidot 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Velojoslu Centrs-Ķengarags par 168 748 eiro arī veidos "AVS Latvija". Līgums par darbu īstenošanu noslēgts 6.maijā un darbi jāpaveic 65 dienu laikā.

Minētā kompānija ierīkos veloinfrastruktūru arī maršrutā Centrs-Purvciems-Dreliņi. To plānots izdarīt par 160 085 eiro. Līgums ar kompāniju noslēgts 5.maijā un darbu izpildes termiņš būs 65 dienas.

Velo infrastruktūras Centrs-Sarkandaugava un Dzirciems-Iļģuciems izveidei izsludināti iepirkumi, kuros var pieteikties līdz 26.maijam.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija "AVS Latvija" dibināta 1994.gadā. Tās pamatkapitāls ir 634 240 eiro.

Uzņēmums nodarbojas ar ceļu būvniecību, ceļazīmju un luksoforu uzstādīšanu u.c.

Uzņēmums pieder Vācijā reģistrētai kompānijai "AVS Verkehrssicherung".

"AVS Latvija" 2020.gadu strādājusi ar 3,3 miljonu eiro apgrozījumu un 612 412 eiro peļņu.