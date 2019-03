Spēļu zāļu slēgšana – atraidīta oponentu ideja kļūst par Ušakova jājamzirdziņu

Rīgas domes pagājušās nedēļas paziņojums par spēļu zāļu slēgšanu visā galvaspilsētā, izņemot smalko viesnīcu telpas, nav oriģināla "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" partijas biedru ideja. Šādu ieceri domniekiem iepriekš vairākkārt prezentēja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputāti, taču ar varas partiju balsīm tika atraidīti.

Jaunas spēļu zāles galvaspilsētā Rīgas dome nav ļāvusi jau kopš 2001. gada, kad tagadējais mērs Nils Ušakovs (S) vēl strādāja par žurnālistu. Taču "spēļu eļļu" liktenis aktualizējās 2017. gada rudenī, kad Rīgas domes deputāti atbalstīja kopumā 42 spēļu zāļu slēgšanu turpmāko piecu gadu laikā.

Šādu soli Rātsnamā spēra, izpildot Augstākās tiesas lēmumu, kas mudināja pašvaldību sakārtot Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju atbilstoši šīs zonas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Balsojumā par šo spēļu zāļu slēgšanu vienprātība nevaldīja. Opozīcijā strādājošās "Latvijas attīstībai" frakcijas deputāti izlēma atturēties.

Tagadējais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (A/P), kurš tobrīd strādāja Rīgas domes opozīcijā, raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" skaidroja, ka azartspēļu nozarē ir nepieciešams strikts regulējums, bet Rīgas dome nav izveidojusi izvietojuma kritērijus. "Esmu pret ideju, ka mikrorajonos paliks azartspēļu zāles, bet centrā to nebūs. Tur kaut kas ir galīgi šķērsām," teica Pūce.

Cīņa ar spēļu zālēm kļuva par vienu no JKP saukļiem pirms 13. Saeimas vēlēšanām. Lai gan atbildīgajās Rīgas domes komitejās JKP ieceri par spēļu zāļu slēgšanu prezentēja vairākkārt, Rīgas domes kārtējā sēdē tobrīd opozīcijā strādājošais Juris Jurašs lēmumprojektu par spēļu zāļu saglabāšanu vien četru un piecu zvaigžņu viesnīcās prezentēja 2018. gada maijā.

Šajā balsojumā pogu "par" spieda 24 domnieki – opozīcijas partijas, tostarp "Latvijas attīstībai" deputāti. Taču 32 "Saskaņas", "Gods kalpot Rīgai" un pie frakcijām nepiederošā Oskara Putniņa balsis JKP ieceri noraidīja. "Pret" balsoja tikai Mihails Kameņeckis (S).

JKP par šādu iniciatīvu sāka parakstu vākšanu arī portālā "manabalss.lv", bet pērn oktobrī to kā savu piedāvājumu Ministru kabineta darbam prezentēja prezidentam Raimondam Vējonim.

Pagājušajā ceturtdienā, 21. martā, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas jautājumu novēršanas komitejā bija plānots liegt divu atļauju izsniegšanu totalizatoru un derību organizēšanai spēļu zālēs Avotu un Rūpniecības ielā. Taču dienu pirms tam Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa negaidīti izplatīja paziņojumu par visu spēļu zāļu slēgšanu galvaspilsētā.

Paziņojumā ideju pamatoja mērs Ušakovs, kurš 2009. gadā rosināja Rīgā izveidot "mazo Lasvegasu". "Šis ir darbs, kas mums ir jāpabeidz. Pirmais solis tika sperts 2017. gadā, pieņemot lēmumu par spēļu zāļu slēgšanu pilsētas vēsturiskajā centrā. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka lielākā problēma ar azartspēļu zālēm ir tieši Rīgas apkaimēs. Tieši tāpēc domei ir jāizdara viss iespējamais, lai Rīga beidzot kļūtu par pilsētu, kas būs pilnīgi brīva no šīs atkarību raisošās kaites un lai rīdzinieki neciestu no azartspēlēm un no visām ar to saistītajām negatavām sekām," teica mērs, kurš maijā kandidēs Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa steidza informēt arī nesen par Pilsētas attīstības komitejas vadītāju kļuvušā Alekseja Rosļikova (S) viedokli, kurš maija balsojumā par JKP iniciatīvu atturējās. "Mēs nevaram balstīt Rīgas ekonomiku ar biznesu, kas sagrauj tūkstošiem ģimeņu dzīvi. Jau daudzus gadus pašvaldība nav izdevusi atļaujas jaunu spēļu zāļu atvēršanai, esam sākuši ierobežot azartspēļu biznesu pilsētas vēsturiskajā centrā, un tagad, kad likumdošanā pavērusies iespēja ierobežot šo sērgu daudz plašākā apmērā, tas jādara nekavējoties un bez kompromisiem," pauda Rosļikovs.

Arī Latvijas Spēļu biznesa asociācija (LSBA) ir pamanījusi "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" nostājas maiņu. "Azartspēļu nozare atkal tiek izmantota, lai vāktu vēlētāju balsis. Gatavojoties Saeimas vēlēšanām, šo tēmu izmantoja Jaunā konservatīvā partija, bet tagad ar saukli "Slēgsim visas spēļu zāles Rīgā!" Eiropas Parlamenta vēlēšanām gatavojas Nils Ušakovs. Tā vietā, lai risinātu rīdziniekiem tiešām aktuālas problēmas, piemēram, bedrainās Rīgas ielas vai milzīgais korupcijas skandāls Rīgas satiksmē, Rīgas domes vadība ar Nilu Ušakovu priekšgalā izvēlas slēpties aiz pseidoproblēmām un bēgt no Rīgas uz siltu vietu Eiropas Parlamentā," komentēja LSBA padomnieks Arnis Vērzemnieks.

Vēstīts, ka Rīgas dome gatavojas "tuvākajā laikā" slēgt spēļu zāles visā galvaspilsētas administratīvajā teritorijā – gan centrā, gan apkaimēs jeb mikrorajonos. Izņēmums būs četru un piecu zvaigžņu viesnīcas.