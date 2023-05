Staķa ienākumi pērn sarukuši līdz 103 568 eiro

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pērn kopumā nopelnījis 103 568,47 eiro, kas nozīmē, ka politiķa ienākumi iepretim aizpagājušajam gadam, kad tie bija 127 766 eiro, sarukuši par teju 20%.

Kā liecina politiķa Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamā valsts amatpersonas deklarācija par 2022. gadu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība Staķim algā pērn samaksājusi 45 857,85 eiro, Zemessardzes štābs – 363,96 eiro, bet AS "Infinity Coffee" dividendēs izmaksājusi 49 973,35 eiro.

Deklarācijā reģistrēti arī ar Aivaru Misiņu saistīti ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības 7310,80 eiro apmērā. Mērs arī reģistrējis "Latvijas Lotto" laimestu 62,51 eiro apmērā.

Staķa īpašumā ir AS "Infinity Coffee" akcijas 1 766 910 eiro apmērā, kā arī SIA "Amikus Konsultācijas" kapitāldaļas 2845,74 eiro apmērā.

Saskaņā ar deklarāciju, mērs dividendēs saņēmis 34 100 eiro un 63 800 eiro.

Sievai viņš uzdāvinājis 23 500 eiro, kā ziedojums deklarēti 4800 eiro. Kā darījumu, kura vērtība pārsniedz 10 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, Staķis deklarējis arī maksājumu starp kontiem – 100 000 eiro.

Staķis arī deklarējis viņa īpašumā esošās kapitāldaļas kopumā 2,17 miljonu eiro vērtībā norādot, ka tā ir informācija par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām.

Deklarācijā norādīti Staķim piederošie finanšu instrumenti – vērtspapīri, kuros nostiprināta tiesība, kā arī ieguldījumu fondu daļas.

Viņam pieder 40 551 ASV dolāru vērti vērtspapīri, kas, saskaņā ar Latvijas Bankas (LB) noteikto valūtas kursu, atbilst 36 734,31 eiro. Staķim piederošo vērtspapīru un ieguldījumu fondu kopējā vērtība Kanādas dolāros, saskaņā ar LB kursu, atbilst 17 927,50 eiro. Eiro piederošu vērtspapīru un ieguldījumu fondu vērtība ir 38 697 eiro. Kopējā mēram piederošo vērtspapīru un ieguldījumu fondu vērtība ir aptuveni 93 358 eiro.

Mēra īpašumā pagājušā gada nogalē bijuši divi dzīvokļi Rīgā, bet kā kopīpašums deklarēta zeme Tumes pagastā. Viņa lietošanā joprojām ir 2013. gadā ražots motocikls "Piaggio Vespa GTS300".

Kredītiestādēs Staķus uzkrājis 31 624,05 eiro. No tiem 31 576,09 eiro uzkrāti AS "Swedbank", bet vēl 47,96 eiro – AS "BluOr Bank". Skaidrā naudā politiķis uzkrājis 10 000 eiro. Staķis arī izsniedzis aizdevumu 14 000 eiro apmērā.

Kā ziņots, Rīgas mēra ienākumi aizpērn bijuši 127 766 eiro, kā arī deklarēti pieci darījumi, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, no tiem apjomīgākais ir nekustamā īpašuma pirkums par 95 000 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzē pieejamā valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība aizpērn viņam algā samaksājusi 43 960 eiro, Zemessardzes štābs – 619 eiro, AS "Infinity Coffe" dividendēs samaksājusi 13 878 eiro, kā cita veida ienākumi deklarēti 68 629 eiro, bet Aivars Misiņš kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības samaksājis 680 eiro. Staķa īpašumā ir SIA "Innocent" kapitāldaļas 2800 eiro vērtībā, "Infinity Coffee" kapitāldaļas 1,77 miljonu eiro vērtībā un SIA "Amikus konsultācijas" kapitāla daļas 2845 eiro vērtībā.

Deklarācija liecina, ka Staķis aizpērn aizdevis 19 000 eiro un 10 000 eiro, nopircis nekustamo īpašumu, saņēmis 90 698 eiro dividendes un pārdevis akciju portfeli, par to kā ienākumus deklarējot 68 629 eiro.