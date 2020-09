Staķis: Rīgas pilsētas budžets nākamgad var samazināties par 20-30 miljoniem eiro

Finanšu ministrijas (FM) iecerētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu pārdales par labu valstij, kā arī ekonomikas lejupslīdes dēļ Rīgas pilsētas budžets nākamgad var samazināties par 20 miljoniem eiro, otrdien, 8. septembrī, pēc tikšanās ar Rīgas domes Finanšu departamenta pārstāvjiem atzina jaunveidojamās Rīgas domes koalīcijas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis (APP).

Viņš arī piebilda, ka papildu izdevumu pieaugums varētu radīt ietekmi uz pilsētas budžetu vēl par desmit miljoniem eiro. Kā atzina Staķis, tas viss nozīmē, ka jaunajai Rīgas domei nākamā gada budžets būs izaicinošs.

Taču vislielākās bažas radot fakts, ka Rīgai trūkst attīstības projektu, ar kuriem varētu pretendēt uz Eiropas Savienības projektu finansējumu. Šai problēmai esot nepieciešami steidzami risinājumi, jo tālredzīgas pašvaldības domā ne tikai par šodienu, bet arī par rītdienu, teica politiķis.

Kā norādīja "Jaunās vienotības" vēlēšanu saraksta līderis Vilnis Ķirsis, jaunā Rīgas domes koalīcija cer uz ātru darba sākšanu un veiksmīgām sarunām ar valdību pašvaldības budžeta jautājumu risināšanā.

Jau ziņots, ka iecerētās IIN ieņēmumu pārdales dēļ par labu valstij pašvaldības zaudēs 91 miljonu eiro, liecina FM aprēķini.

FM jaunajā nodokļu izmaiņu piedāvājumā rosina no 2021.gada mainīt IIN pārdali pašvaldību budžetam no pašreizējiem 80% uz 75%, bet valsts pamatbudžetam no pašreizējiem 20% uz 25%.

Šīs pārdales rezultātā pašvaldību budžetiem ies secen 91 miljons eiro ieņēmumu, turpretī šī summa nonāks valsts pamatbudžetā.

Savukārt partijas "Gods kalpot Rīgai" vēlēšanu saraksta līderis Oļegs Burovs, šīs pārdales rezultātā Rīgas budžets varētu zaudēt aptuveni 40 miljonus eiro un tas būšot liels pārbaudījums jaunajai koalīcijai.