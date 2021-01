'Strauji nemainīt' – sola Kariņš par ierobežojumiem, kurus patlaban nav iespējams mazināt

Tā kā pagājušā nedēļā valdība lēmusi pagarināt Covid-19 izplatības ierobežošanai izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 7. februārim, kā arī divās nedēļas nogalēs ieviesusi komandantstundu, otrdien, 5. janvārī, Ministru kabinetam būs jālemj, vai un kā pagarināt jau spēkā esošos ierobežojumus. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzskata, ka zināmi ierobežojumi jāpagarina, jo cīņa ar vīrusu nav uzvarēta, tomēr par precīziem lēmumiem pirmdien atturējās runāt.

Pirmdienas vakarā attālinātā sarunā ar žurnālistiem pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes Kariņš sacīja, ka Covid-19 būs galvenā tēma otrdien valdības sēdē, kad tiks lemts par ierobežojumiem, atbalsta mehānismiem un vakcinācijas pret Covid-19 plānu.

"Rītdien valdībai ir konceptuāli jāpieņem lēmums, par cik mēs pagarināsim esošos ierobežojumus. Lai sabiedrībai būtu skaidrība, uzskatu, ka mums nevajag sabiedrību pārāk raustīt. Ir pavisam skaidrs, ka šī cīņa vēl nav uzvarēta un ka mums vēl diemžēl zināmi ierobežojumi ir jāuztur, lai mēs varētu uzveikt kopīgiem spēkiem vīrusa izplatību. Mūsu biļete atpakaļ uz normālu ikdienu ir rodama vakcinācijā, tāpēc valdība jau ceturto reizi uzklausīs Veselības ministriju par vakcinācijas plānu, kas būtu skaidrs un saprotams visai sabiedrībai. Proti, kad un kā visas sabiedrības grupas saņems vakcinācijas iespējas," atzina valdības vadītājs.

Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par iespējamām izmaiņām patlaban esošajos ierobežojumos, Kariņš sacīja, ka, pirmkārt, valdībai būs jāatbild uz jautājumu, vai pagarināt spēkā esošos ierobežojumus, un pats premjers uzskata, ka tie diemžēl jāpagarina. Otrs jautājums ir par iespējamām izmaiņām ierobežojumu ietvaros, lai atrisinātu kādas problēmas ar cilvēkiem nepieciešamām, bet patlaban nepieejamām precēm. To jāvērtē detalizēti kopā ar epidemiologu ieteikumiem, lai neveicinātu cilvēku pulcēšanos. Konkrētus priekšlikumus valdības vadītājs sagaida no operatīvās vadības grupas, kas katru nedēļu izskata šādas lietas.

Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu par "Jaunās Vienotības" pirmdien paziņoto, ka mājsēdes režīms ir iedarbīgs un būtu pat paplašināms, un par premjera viedokli par šo ideju, Kariņš sacīja, ka ir skaidrs, ka tas ir ierobežojums, kas ir viegli saprotams un konkrēti kontrolējams. "Redzam, ka Valsts policijai tas izdevies ļoti efektīvi," slavēja Kariņš, piebilstot, ka mērķis ir maksimāli nodrošināt, lai nenotiek cilvēku kontaktēšanās, jo šis vīruss pārlec, cilvēkiem kontaktējoties.

Kariņš atzina, ka valdībai turpmāk jābūt ļoti uzmanīgai, strauji un radikāli nemainot nosacījumus īsā laika posmā un tādējādi padarot tos cilvēkiem nesaprotamus. "Mums ir uzmanīgi jāizsver to, ko cilvēki varēs viegli saprast un kas ir viegli īstenojams un efektīvi kontrolējams. Mums jāvirzās uz priekšu, vadoties pēc šādiem kritērijiem. Pagājuši tie laiki, kā bija rudenī, kad dažādu apsvērumu dēļ valdība bija spiesta katru nedēļu mainīt noteikumus, jo nevarēja īsti saprast vīrusa uzvedību un sabiedrības uzvedību vīrusa izplatības apstākļos. Tagad tas ir skaidrāk redzams, bet diemžēl izplatība ir ļoti plaša un jau ilgstoši nav kontrolējama. Vispārīgie noteikumi palīdz ierobežot to cilvēku kontaktēšanos, kuri nav gatavi paši to labprātīgi ievērot," sacīja Kariņš, tieši gan neatbildot uz jautājumu, vai rosinās mājsēdes noteikšanu arī citās brīvdienās.

Jau ziņots, ka ar valdības lēmumu noteikts, ka no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 10. janvārim aizliegta iedzīvotāju pārvietošanos laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, nosakot pienākumu iedzīvotājiem uzturēties savā dzīvesvietā, tai skaitā samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem – neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs u. c. Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), nav attiecināms uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus, kā arī uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.