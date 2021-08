Svētdien novērsts 62 personu mēģinājums šķērsot Latvijas – Baltkrievijas valsts robežu

Svētdien, 15. augustā, Valsts robežsardzes amatpersonas

novērsušas 62 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas - Baltkrievijas valsts robežu, portālu "Delfi" informēja Valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.

Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturētas 395 personas.

Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizvadītajā diennaktī aizturēto personu nav, savukārt šogad kopumā aizturēti 353 valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoņi. Uz ārējām robežām un valsts iekšienē robežsargi konstatēja 31 likumpārkāpēju.

Personu skaits, kas nelegāli vēlas šķērsot robežu, gan esot mainīgs, tāpēc vērtējams dinamikā. "Pīķis" bijis aizvadītajā ceturtdienā, kad apturēts 101 personas mēģinājums iekļūt Latvijā. Vidēji katru dienu šis skaits esot ap 50 personām, pirmdien intervijā Latvijas Radio atzina Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.

Viņš stāstīja, ka tad, ja robežsardzei personas izdodas fiksēt jau šķērsošanas brīdī, tad "tiek veikti atturēšanas pasākumi" – sagatavoti paziņojumi arābu valodā un viņi tiek informēti, ka tā ir noziedzīga rīcība un aicināti to pārtraukt, brīdinot par iespējamām sekām. Ja cilvēki tomēr mēģina iekļūt Latvijā un viņiem tas izdodas, tad robežsardze veic arī humānos pasākumus – ja cilvēki ir badā, viņi tiek pabaroti, novērtēts viņu veselības stāvoklis, un, ja mediķi atzīst to par atbilstošu, lai cilvēki uzturētos brīvā dabā, viņi tiek sūtīti atpakaļ.

"Mēs situāciju neeskalējam, katrs gadījums ir individuāls," sacīja Pujāts.

Viņš sacīja, ka Latvijā ir tikusi uzņemta viena persona, kura bija ar ierobežotām pārvietošanās spējām un pati par sevi nevarēja parūpēties. Šī persona šobrīd ievietota aprūpes centrā. Viņš skaidroja, ka citi pārkāpēji šo cilvēku palīdzēja pārnest pāri robežai – viņi paši gan tikuši aizsūtīti atpakaļ.

Ja cilvēkam nepieciešama palīdzība, tad tā tiek sniegta, sacīja robežsardzes priekšnieks.

"Delfi" jau rakstīja, ka Saeima 12. augustā apstiprināja Ministru kabineta 10. augusta lēmumu, ar kuru no 11. augusta līdz 10. novembrim Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ir izsludinātā ārkārtējā situācija. Kopš 11. augusta vairākas bēgļu grupas nav ielaistas Latvijā.

Valsts robežsardze kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pēdējo dienu laikā uz Latvijas un Baltkrievijas robežas konstatējusi vairākkārtējus gadījumus, kad Baltkrievijas militarizēto vienību pavadībā pār Latvijas un Baltkrievijas robežu tiek mēģināts pārvirzīt migrantus no Tuvo Austrumu valstīm. To pierāda portāla "Sargs.lv" rīcībā nonākušie VRS safilmētie videomateriāli no abu valstu robežas, kas tika publiskoti pagājušajā nedēļā.