Svētku laikā Rīgā sabiedriskais transports nebūs bez maksas; izmaiņas autostāvvietu darbībā

23., 24. un 25. jūnijā Rīgā būs izmaiņas sabiedriskā transporta, autostāvvietu un klientu apkalpošanas centru darbībā, kā arī sabiedriskais transports nebūs bezmaksas, portālu "Delfi" informēja SIA "Rīgas satiksme" Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Bartaševiča-Feldmane norādīja, ka no trešdienas, 23. jūnija, līdz piektdienai, 25. jūnijam, sabiedriskais transports (autobusi, trolejbusi, tramvaji) galvaspilsētā kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta. Norādītajā laika periodā, sabiedriskajā transportā darbosies mēneša biļetes, kas paredzētas visām mēneša dienām, un stundas biļetes brīvdienām.

Svētku dienās, 23. un 24. jūnijā, visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Piektdien, 25. jūnijā, klientu apkalpošanas centra Spīķeru ielā 1 darba laiks būs no pulksten 10 līdz pulksten 16, visi pārējie klientu apkalpošanas centri būs slēgti. Uzņēmumu un organizāciju klientu apkalpošana notiek pēc iepriekšējā pieraksta.

Svētku dienās, 23. un 24. jūnijā, Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", varēs izmantot bez maksas.

Piektdien, 25. jūnijā, maksas autostāvvietas strādās kā sestdienās – Vecrīgas teritorijā (R zona) no pulksten 6 līdz pulksten 24, Vecāķos (V zona) no pulksten 8 līdz pulksten 20 pēc spēkā esošajiem tarifiem. Pārējās maksas autostāvvietas 25. jūnijā strādās no pulksten 9 līdz pulksten 17.

Pazemes stāvvieta Krišjāņa Valdemāra ielā 5a pie Kongresu nama svētku laikā un 25. jūnijā strādās atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.