Talsu novadu vadīs bijusī Rojas novada domes priekšsēdētāja Kārkliņa

Par Talsu novada domes priekšsēdētāju trešdien ievēlēta bijusī Rojas novada domes priekšsēdētāja bezpartejiskā Eva Kārkliņa.

Par viņu nobalsoja 16 deputāti. Balsošanā nepiedalījās Nacionālās apvienības deputāti Gaidis Bērziņš un Andis Āboliņš. Bijusī domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone (NA) nepiedalījās domes ārkārtas sēdē.

Kārkliņa bija vienīgā pretendente uz priekšsēdētājas amatu.

Vēl pirms balsošanas Kārkliņa atzina, ka neteiks uzrunu, jo runāts jau ir ļoti daudz.

"Viss ir jūsu rokās. Kā lemsiet, tā būs," lakoniski atbildēja amata pretendente.

Atbildot uz jautājumiem par pirmajiem paveicamajiem darbiem, Kārkliņa solīja pārskatīt darbinieku atalgojuma sistēmu, lai pašvaldības darbiniekiem būtu motivācija strādāt. Viņa pauda apņēmību samazināt atalgojumu par 20% domes vadībai, jo vispirms vadībai sevi esot jāparāda darbos un pēc tam varēšot būt runa par algu.

Kārkliņa uzsvēra, ka viens no pirmajiem viņas darbiem būs Attīstības nodaļas stiprināšana, jo ir nepieciešami profesionāli darbinieki, kas spēj strādāt kā vienota komanda, kur visi zina, ko dara.

Runājot par tiesas lēmumu SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības "Piejūra"" vadības krimināllietā, Kārkliņa pauda norādīja, ka vispirms ir jāsagaida tiesas sprieduma stāšanās spēkā. Viņa esot runājusi ar "Piejūras" valdes locekli Ēriku Zaporožecu, kurš viņu informējis, ka advokāti gatavo pārsūdzību. Kārkliņa uzskata, ka Zaporožecs var turpināt darbu savā amatā, kamēr tiesas spriedums nav stājies spēkā.

Jaunā priekšsēdētāja piedāvā palielināt arī savu vietnieku skaitu.

Kā vēstīts, Talsu novada domes priekšsēdētāja amats bija vakants kopš pirmdienas, kad deputāti ārkārtas sēdē ar desmit balsīm "par" un deviņām balsīm "pret" no domes priekšsēdētājas amata atbrīvoja Pētersoni.

Kārkliņa pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās startēja no NA saraksta, taču šovasar uzrakstīja iesniegumu par izstāšanos no NA un pievienojās domes opozicionāriem no partijas "Mēs - Talsiem un novadam", "Jaunā vienotība" un Latvijas Zaļās partijas (LZP).

Domes ārkārtas sēdē plānots lemt arī par grozījumiem Talsu novada pašvaldības nolikumā, par domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos atlaišanu un domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, sociālajos un veselības jautājumos atlaišanu, kā arī domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos, domes priekšsēdētāja vietnieka administratīvajos jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieka kapitālsabiedrību un ostu pārvaldības jautājumos ievēlēšanu.

Tāpat plānots lemt par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājas atbrīvošanu no amata.

Patlaban Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos ir Andis Astrātovs ("Talsu novada attīstībai", "Latvijas attīstībai"), bet priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sociālajos un veselības jautājumos ir Dainis Karols (LZS).

Savukārt kopš jūlija beigām, kad Talsu novada izpilddirektore Ieva Krēķe devās attaisnotā prombūtnē, deputāti par izpilddirektores pienākumu izpildītāju apstiprināja pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju Daci Zeļģi.

Kā vēstīts, kopš šā gada februāra Kārkliņa vada Rojas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi "Zelta zivtiņa", jo atklātā konkursā, kurā viņa bija vienīgā pretendente, tika atzīta par piemērotu amata ieņemšanai.

Šā gada sākumā domes sēdē izvērtās plašas opozīcijas deputātu diskusijas par Kārkliņas spējām apvienot iestādes vadību ar deputātes amata pienākumiem, kā arī to, vai neveidosies interešu konflikts, lemjot par jautājumiem, kas skars pirmsskolas izglītības iestādi.

Kārkliņas kandidatūra domes priekšsēdētājas amatam izskanēja jau šovasar, kad opozīcijas deputāti pirmo reizi bija plānojuši gāzt Pētersoni no amata, taču no savas ieceres atteicās pēc tam, kad amatus atstāja izpilddirektores vietnieki un izpilddirektore devās attaisnotā prombūtnē.

Pāris mēnešus pirms 2021.gada pašvaldību vēlēšanām pieci Rojas novada deputāti pieprasīja domes priekšsēdētājas Kārkliņas atbrīvošanu no amata, pamatojot to ar neprasmīgu komunikāciju un vienpersonisku rīcību. Tolaik deputātiem Kārkliņu no amata gāzt neizdevās un viņa priekšsēdētājas krēslu saglabāja līdz administratīvi teritoriālajai reformai.

Kā vēstīts, pieprasījumu par Pētersones atbrīvošanu no amata parakstījuši Edgars Zelderis, kuram 1.novembrī ir apstiprināts 14. Saeimas deputāta mandāts un viņš domē darbu vairs neturpina, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga un Kalvis Kalniņš no "Mēs - Talsiem un novadam" saraksta, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs un Andra Grīvāne no "Jaunās vienotības", LZP deputāti Ieva Brūna un Ainis Stūrmanis, kā arī NA bijusī pārstāve Kārkliņa.