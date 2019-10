Tiesa atstāj spēkā KP lēmumu par pagaidu noregulējumu Rīgas atkritumu tirgū

Administratīvā apgabaltiesa otrdien lēma atstāt spēkā Konkurences padomes (KP) lēmumu par pagaidu noregulējumu, kas vērsts uz konkurences saglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā, portālu "Delfi" informēja Konkurences padomē (KP).

Komentējot tiesas lēmumu, KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama norāda: "Administratīvās apgabaltiesas lēmums ir vēl viens nopietns signāls, ka Rīgas pilsētas pašvaldības plānotā atkritumu apsaimniekošanas tirgus monopolizācija uz 20 gadiem ir bīstama. Tā ne tikai var fundamentāli mainīt konkurenci, bet arī radīt nekontrolējamas sekas uz iedzīvotājiem. Šis ir īstais brīdis pašvaldībai vēlreiz atbildēt uz jautājumu – vai tiešām 20 gadus ilgs atkritumu apsaimniekošanas monopols Rīgā ir labākais, kā arī iedzīvotājiem un konkurencei draudzīgākais risinājums?"

Jau ziņots, ka RD un "Tīrīga" ar pieteikumu administratīvajā tiesā vērsās pēc tam, kad KP 18. jūlijā pret Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA "Getliņi EKO" ierosinātās pārkāpuma lietas par iespējamu līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102. pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ietvaros 9. septembrī pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu.

Tas paredz Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" vairākus pienākumus, tajā skaitā nekavējoties apturēt Rīgas pilsētas pašvaldības, SIA "Getliņi EKO" un AS "Tīrīga" koncesijas līguma izpildi par nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Pagaidu noregulējums nosaka tiesības turpināt sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus tiem tirgus dalībniekiem, kas to darīja līdz koncesijas līguma noslēgšanai, savukārt patērētājiem – izvēlēties kādu no pieejamajiem atkritumu apsaimniekotājiem.

Saskaņā ar pagaidu noregulējumu Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" ir uzlikts pienākums līdz 12. novembrim iesniegt KP plānu, kā galvaspilsētā tiks nodrošināta konkurences noteikumu ievērošana nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū.

Pagaidu noregulējums ir mehānisms, kas ļauj apturēt plānoto darījumu īstenošanu un attiecīgi to negatīvo ietekmi uz konkurenci tirgū, līdz gala lēmuma pieņemšanai. Savukārt dome un "Tīrīga" tiesā prasīja atcelt šo konkurences uzraugu lēmumu.

Pēc lēmuma par pagaidu noregulējumu pieņemšanas RD vērsās ar lūgumu pie valdības izsludināt ārkārtējo situāciju pilsētas teritorijā, lai nodrošinātu atkritumu izvešanas nepārtrauktību apstākļos, kad bija beiguši darbību līdzšinējie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, bet koncesijas līguma ar "Tīrīgu" darbību daļēji apturēja KP.

11. septembrī valdība ar rīkojumu izsludināja ārkārtējo situāciju Rīgā, un 19. septembrī to atbalstīja arī Saeima.