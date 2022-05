Tiesa uzdod piešķirt patvērumu Latvijā Krievijas uzņēmējam

Administratīvā rajona tiesa aprīlī pretēji Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmumam uzdevusi piešķirt patvēruma statusu Latvijā kādam Krievijas uzņēmējam, liecina publiski pieejamais tiesas spriedums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kādam Krievijas pilsonim PMLP 2015.gadā saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi piešķirtas uzturēšanās tiesības Latvijā līdz 2020.gada septembrim.

Vīrietis 2020.gada augustā vērsās pie Latvijas varasiestādēm ar iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā.

Vīrietis lūdza patvērumu, jo Krievijā viņam draud kriminālvajāšana. Vīrietis uzskatīja, ka ar viņu saistītais kriminālprocess ir vērsts nevis uz noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu, bet uz vīrieša piespiešanu nomelnot viņa darba devējus, kas tiek vajāti politisku iemeslu dēļ. Varas iestāžu mērķis varētu būt piespiest viņu sniegt nepatiesas liecības kādā krimināllietā.

Vīrietis Krievijā strādāja jūras tirdzniecības ostā, kā arī ieņēma amatus citos uzņēmumos. Federālās drošības dienesta darbinieki vairākkārt pieprasīja, lai vīrietis sniedz nepatiesas liecības pret citām personām, taču viņš atteicās to darīt.

Vīrietis apgalvoja, ka 2014. gada oktobrī viņš atteicās pārdot ostas aktīvus par nesamērīgi zemu cenu, kā arī piedalīties pārdošanas dokumentos neuzskaitīto naftas produktu realizācijā. Pēc šīs sarunas uzņēmējs pakļauts psiholoģiskai un fiziskai vardarbībai. Viņam tika izteikti draudi, ka tiks darīts viss, lai pieteicējs "sapūtu cietumā".

2015. gada martā uzņēmēja Maskavas dzīvoklī veikta kratīšana, kuras laikā konfiscēti visi dokumenti, kuri bija saistīti ar pieteicēja darbu ostā, bet 2015.gada 30.martā tika sākts kriminālprocess par 2012. gadā veikto prēmiju nelikumīgu izmaksu ostas darbiniekiem.

2015. gada martā pēc kārtējās piedzīvotās psiholoģiskās un fiziskās vardarbības epizodes no apsardzes darbiniekiem vīrietis nonācis slimnīcā un arī 2015. gada maijā atkārtoti hospitalizēts. No slimnīcas pieteicēju mēģināja aizvest prom Krasnodaras reģiona policisti, taču ārsti to nepieļāva.

Baidoties par savu dzīvību, uzņēmējs pameta slimnīcu Maskavā un devās uz Minsku, kur turpināja ārstēšanos. Arī no Minskas slimnīcas pieteicēju mēģināja nolaupīt Krasnodaras reģiona policisti, taču viņa nolaupīšanu nepieļāva Minskas slimnīcas medicīniskais personāls un Baltkrievijas policisti.

Baidoties par savu drošību, 2015. gada 3. jūlijā vīrietis izrakstījās no slimnīcas Minskā un caur Lietuvu devās uz Latviju.

Vīrietis apgalvoja, ka Krievijā palikusī ģimene, tostarp arī sievas vecāki, tika pakļauti psiholoģiskai vardarbībai. Uzņēmēja meita 2016.gadā pakļauta seksuālai vardarbībai.

Tāpat viņš apgalvoja, ka kāds cits vīrietis, kurš 2015. gadā turpināja darbu uzņēmēja amatā kā ostas pārstāvis Maskavā, 2018. gadā atrasts miris ar šautu brūci galvā.

Uzņēmējs arī 2020. gadā no savas advokātes Krievijā uzzināja, ka 2016. gadā nezināmas personas ir izņēmušas viņa Krievijas iekšzemes pasi. Tiekoties ar izmeklētājiem, advokāte tika informēta par to, ka viņš saņems savu pasi un kriminālvajāšana pret viņu tiks pārtraukta ar nosacījumu, ka sniegs liecības pret citām personām.

PMLP 2021. gada novembrī vīrietim atteica piešķirt bēgļa un alternatīvo statusu Latvijā. Uzņēmējs nepiekrita pārvaldes lēmumam, tādēļ vērsās tiesā.

Šogad aprīlī tiesa apmierināja uzņēmēja pieteikumu un uzdeva PMLP viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.