Tiesībsargs aicina novērst nepamatoti atšķirīgo attieksmi pret izdienas pensijas saņēmējiem ar invaliditāti

Tiesībsargs Juris Jansons aicina Saeimu sadarbībā ar Ministru kabinetu pēc iespējas īsākā laikā novērst Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma neatbilstību Satversmes 91. pantam, lai izdienas pensijas saņēmēji, kuriem ir noteikta invaliditāte, netiktu nepamatoti izslēgti no vienreizējā 200 eiro pabalsta saņēmēju loka, informēja Tiesībsarga birojā.

Birojā informēja, ka ir saņemti vairāki iesniegumi no izdienas pensijas saņēmējiem par atšķirīgo attieksmi.

Tiesībsarga ieskatā visas personas ar invaliditāti, neatkarīgi no to ienākuma avota, atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. No Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma izriet, ka tiesības uz vienreizējo pabalstu ir personām ar invaliditāti, kurām ir piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, atlīdzība par darbspēju zaudējumu, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts, ja personai nav tiesību uz valsts pensiju.

Jansons uzsvēra, ka Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka universāla finansiālā atbalsta sniegšana visiem senioriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām, nevērtējot atsevišķus kritērijus, kā piemēram, ienākumu apmērs, ļaus nodrošināt vienlīdzīgu valsts atbalstu visām personām, tādējādi novēršot risku, ka atbalstu nesaņemtu tā persona, kurai tas ir vitāli nepieciešams. Līdz ar to valsts atbalsts tiek nodrošināts visiem senioriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām.

Tādējādi tiesībsargs secina, ka vienreizējais pabalsts minēto pabalsta saņēmējiem tiek piešķirts neatkarīgi no pabalsta apmēra. Tāpat netiek vērtēts, vai persona ir nodarbināta, vai nē. Līdz ar to visas personas ar invaliditāti, neatkarīgi no saņemtās pensijas, atlīdzības vai pabalsta veida, atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.

Taču, neskatoties uz to, ka visas personas ar invaliditāti atrodas vienlīdzīgos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, neparedzot vienreizējā pabalsta izmaksu personām ar invaliditāti, kuras saņem izdienas pensiju, nepamatoti pieļauj atšķirīgu attieksmi pret minētajām personām.

Jansons uzsvēra, ka nedz likumā, nedz anotācijā nav norādīts, ka atbalsts nebūtu sniedzams kādai daļai personu ar invaliditāti. Izmaksājot vienreizējo pabalstu, atbalsts tika paredzēts visām personām ar invaliditāti. Līdz ar to atšķirīgai attieksmei pret personām ar invaliditāti, kuras saņem izdienas pensiju, nav objektīva un saprātīga pamata.

Iepriekš vēstīts, ka Saeima 11. martā lēma papildināt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu ar vairākiem pantiem, kas paredz Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti piešķirt vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā.