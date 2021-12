Tieslietu ministrija atvainojas Ogres mēram Helmanim par izspiešanas lietu

Tieslietu ministrija ir atvainojusies Ogres novada domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim (NA), kurš pēc vairāku gadu tiesāšanās šogad tika attaisnots apsūdzībās par izspiešanu.

"Pamatojoties uz Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma 14. panta trešo daļu, Tieslietu ministrija Latvijas Republikas vārdā atvainojas Egilam Helmanim par sagādātajām neērtībām, ciešanām un pārdzīvojumiem, nepamatoti turot aizdomās un saucot pie kriminālatbildības kriminālprocesā," teikts paziņojumā, kuru ministrija publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jau ziņots, ka šī gada martā stājās spēkā attaisnojošs Rīgas apgabaltiesas spriedums krimināllietā, kurā Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un kādreizējais "Ogres televīzijas" īpašnieks Artūrs Robežnieks tika apsūdzēti par naudas prettiesisku pieprasīšanu no bijušā Ogres novada domes deputāta Gunāra Kārkliņa.

Šādu lēmumu Augstākā tiesa (AT) pieņēma, jo kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu nebija iesniegts, kas liecināja, ka prokurors kā valsts apsūdzības uzturētājs ir piekritis apelācijas instances tiesas spriedumam, ar kuru apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti. Savukārt cietušā pārstāves kasācijas sūdzībā paustie argumenti bijuši saistīti ar lietā iegūto pierādījumu citādu novērtējumu, bet saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē.

Helmanis pēc tam vērsās pie Tieslietu ministrijas ar pieteikumu, kurā lūdza atvainoties par viņam nodarīto kaitējumu un radītajām morālajām ciešanām. Kā pastāstīja Helmaņa advokāts Saulvedis Vārpiņš, Helmanis netika lūdzis kompensāciju naudas izteiksmē, bet "vienīgi cieņpilnu atvainošanos par viņam nodarīto kaitējumu un radītajām morālajām ciešanām".

Rīgas apgabaltiesa 2020. gada 3. novembrī nolēma attaisnot Helmani un Robežnieku. Rīgas apgabaltiesa nolēma Ogres rajona tiesas 2017. gada 27. marta spriedumu atcelt, abas personas atzīt par nevainīgām pret tām celtajās apsūdzībās un attaisnot.

Pirmās instances tiesa Helmanim un Robežniekam katram bija piespriedusi 38 000 eiro sodu par izspiešanu grupā. Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā pirmo reizi, šo spriedumu atstāja nemainītu. Lietā tika iesniegtas kasācijas sūdzības, un AT apelācijas instances spriedumu atcēla, līdz ar to lieta atkal nonāca Rīgas apgabaltiesā, kurai tā no jauna bija jāskata apelācijas kārtībā.

2009.gadā Valsts policija Helmani aizturēja saistībā ar lietu, kas bija ierosināta par mēģinājumu izspiest naudu, lai Ogres televīzijā netiktu demonstrēts kāds kompromitējošs sižets. Vienlaikus tika aizturēts Robežnieks.

Helmanis kopā ar Robežnieku tika apsūdzēti par līdzekļu izspiešanu no Helmaņa bērnu krusttēva, toreizējā Ogres novada domes deputāta Kārkliņa pirms pašvaldības vēlēšanām.

Neminot apsūdzēto vārdus, prokuratūra iepriekš vēstīja, ka 2009.gada aprīļa beigās apsūdzētais, izmantojot apstākli, ka 2009. gada 6. jūnijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas, vienojās ar otru apsūdzēto par naudas prettiesisku pieprasīšanu no kāda Ogres novada domes deputāta.

"2009. gada pavasarī apsūdzētais, atrodoties kādas kafejnīcas telpās, psihiski iedarbojoties uz cietušo, paziņoja vīrietim, ka īsi pirms pašvaldību vēlēšanām "Ogres televīzijā" plānots pārraidīt kompromitējoša satura filmu par Ogres deputātu un citiem vietējās pašvaldības deputātiem, kas viennozīmīgi varētu kaitēt cietušajam gan kā Ogres novada domes deputātam, gan kā nākošā sasaukuma deputāta kandidātam," iepriekš norādījusi prokuratūra.

Helmanis pret viņu vērsto apsūdzību nosauca par politisko izrēķināšanos, paužot viedokli, ka lieta pret viņu sākta, pateicoties viņa politiskajam oponentam Kārkliņam. Pēc Helmaņa teiktā, Kārkliņš vēlējies panākt detālplāna apstiprināšanu lielveikala būvniecībai, pret ko iestājies Helmanis.