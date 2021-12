Tīrot sniegu, Bruņinieku ielā Rīgā nošķūrēta arī daļa velojoslas infrastruktūras

Svētdienas vakarā Rīgā vairākus Bruņinieku ielas viesus pārsteidzis sniega tīrītājs, kurš attīrījis ielu ne tikai no sniega, bet arī no veloinfrastruktūras – vairākos ielas posmos gumijas atdures izrautas no tām paredzētajām vietām un atrodas kupenās. Rīgas domes Satiksmes departamentā skaidro, ka atdures tiks atjaunotas tām paredzētajā vietā pēc tam, kad sniegs būs nokusis.

Vairāki soctīklu lietotāji nekvalitatīvo sniega tīrītāju darbu pamanīja svētdienas pēcpusdienā.

Kā skaidro departamentā, Bruņinieku ielā darbus veica AS "Ceļu pārvalde" un departaments ar uzņēmumu ir vienojies, ka norautās gumijas atdures tiks atjaunotas par uzņēmēja līdzekļiem.

Savukārt sabojātā ielas infrastruktūra tiks atjaunota pēc sniega nokušanas.

Pirmdien Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods norādīja, ka izbūvēto infrastruktūru ziemas periodā nav paredzēts noņemt, savukārt ielu uzturētājiem tika sniegta visa informācija par darba nosacījumiem.

Jau ziņots, ka Rīgā turpinās ielu tīrīšana un sniega izvešana.