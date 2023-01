Top 40 lielākie ziedotāji politiskajām partijām 2022. gadā

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums nosaka, ka Latvijā partijām ziedot var fiziskas personas, savukārt šo ziedojumu kopējais apmērs uz vienu personu ir 20 minimālo mēnešalgu apmērā, kas pērn bija 500 eiro. Līdz ar to maksimālā ziedojuma kopsumma ir 10 000 eiro, turklāt tie nedrīkst nākt no anonīmām personām. Savukārt partijām, kas no valsts saņem finansējumu, šis limits ir noteikts 2500 eiro apmērā.

Vadoties pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) datiem, portāls "Delfi" apkopoja aizvadītā vēlēšanu gada lielākos ziedotājos.



Politiskā spēka "Suverēnā vara" līdere Jūlija Stepaņenko pērn kopumā savai partijai ziedojusi 9502,32 eiro, veikusi nefinansiālu ziedojumu 502,32 eiro, kā arī iemaksājusi biedra naudu 1500 eiro. Pērn augustā Stepaņenko biedra naudā, kas arī uzskaitīta KNAB datos, iemaksājusi 1500 eiro.

Arī politiķes vīrs, Vjačeslavs Stepaņenko, partijai "Suverēnā vara" ziedojis ievērojamu summu – 14 000 eiro. Kādreizējais Saeimas deputāts 13. jūlijā partijai ziedojis 4000 eiro, 15. jūlijā – 3000 eiro, 4. augustā – 2300 eiro un 5. augustā – 2600 eiro. Savukārt 17. augustā Stepaņenko iemaksājis 2000 eiro biedra naudu un vēl 10. jūnijā – 100 eiro vērtībā sniedzis mantu vai pakalpojumu. Gada sākumā – 8. februārī viņš arī 242 eiro vērtu mantu vai pakalpojumu partijai "Latvija pirmajā vietā".