Topošās koalīcijas partiju vidū visvairāk līdzekļu vēlēšanām tērējis 'Apvienotais saraksts'

Topošās koalīcijas partiju vidū visvairāk finanšu līdzekļu oktobrī notikušajām 14.Saeimas vēlēšanām tērējis politiskais spēks "Apvienotais saraksts" (AS), liecina partiju darbības pārskati par vēlēšanām.

AS izdevumi vēlēšanām kopumā veidoja summu 745 298 eiro. Visvairāk līdzekļu - 170 306 eiro - partija veltījusi reklāmas materiālu sagatavošanai. Arī ieņēmumu summas apjomā AS ir apsteigusi pārējos potenciālās koalīcijas partnerus - vēlēšanu laikā tās ieņēmumi bijuši 729 510 eiro. No šīs summas pusi jeb 361 826 eiro veidoja dāvinājumi finanšu līdzekļu veidā, bet otru pusi jeb 360 978 eiro - citu veidu ienākumi. Vēl ienākumus veidoja biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi par summu 5206 eiro, bet citu veidu dāvinājumus vai ziedojumus partija saņēmusi 1500 eiro apmērā.

Nacionālā apvienība (NA) savukārt vēlēšanu laikā iztērēja 660 850 eiro. Visvairāk tēriņu partiju apvienībai nācies izdot par reklāmas izvietošanu telpās un publiskās vietās, piemēram, laukumos, skvēros, ielās un uz tiltiem, kas veidoja summu 147 193 eiro. NA ieņēmumi 59 412 eiro apmērā lielākoties tikuši nodrošināti no dāvinājumiem finanšu līdzekļu veidā - tā partija guvusi 55 694 eiro.

Savukārt parlamenta vēlēšanās uzvarējusī partiju apvienība "Jaunā vienotība" (JV) izdevusi 593 901 eiro, no kuriem visvairāk - 119 584 eiro - tā tērējusi par reklāmas izvietošanu telpās un publiskās vietās. Partijas ieņēmumi veidoja summu 166 377. Lielākā daļa no šīs summas - 105 870 eiro - gūti ar citu veidu ienākumiem.

Kā ziņots, vēlēšanās labāko rezultātu sasniedza "Jaunā vienotība", kura 14.Saeimā ieguvusi 26 mandātus, tai seko Zaļo un zemnieku savienība ar 16, "Apvienotais saraksts" ar 15, Nacionālā apvienība ar 13, "Stabilitātei!" ar 11, "Progresīvie" ar 10 un "Latvija pirmajā vietā" ar deviņiem mandātiem.