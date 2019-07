Tuvākajās nedēļās apzinās Barona ielas puķu podu uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien uzticēja atbildīgajiem departamentiem apkopot informāciju par to, cik daudz līdzekļu būtu nepieciešami, lai līdz gada beigām nodrošinātu Krišjāņa Barona ielas puķu podu apsaimniekošanu.

Šo jautājumu komitejā rosināja skatīt deputāts Andris Bačkurs (LA), kurš aicināja domi atvēlēt 51 737 eiro Barona ielā esošo puķu podu kopšanai, norādot, ka finansējums iespējams atrast Rīgas domes rezerves fondā. Tāpat viņš aicināja pašvaldību jau savlaicīgi augu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus paredzēt domes 2020. gada budžetā.

Komentējot ieceri līdzekļus ņemt no domes rezerves fonda, Finanšu departamenta vadītāja Ilga Tiknuse sacīja, ka tas nav iespējams, jo Mājokļu un vides departamentam (MVD) jau ir atsevišķa budžeta programma apstādījumu uzturēšanai, bet rezerves fonds ir domāts ārkārtas gadījumiem, kuriem nauda iepriekš nav bijusi paredzēta.

"Mājokļu un vides departamentam ir programmas un fondi, no kuriem ņemt līdzekļus apstādījumu uzturēšanai, piemēram, Vides fonda nolikums neaizliedz izdalīt līdzekļus šim mērķim. Šogad MVD lūdza papildus 2,3 miljonus eiro, taču saņēma 350 000 eiro. Pie esošā finansējuma viņiem bija jāizvērtē prioritātes," sacīja Tiknuse.

Bačkurs savā iesniegumā rosināja puķu podu kopšanai atvēlēt vairāk nekā 50 000 eiro, pamatojot, ka nauda nepieciešama arī vasaras un pavasara sezonas kompozīciju uzturēšanai. Šāds priekšlikums raisīja neizpratni Mājokļu un vides komitejas vadītājā Vjačeslavā Stepaņenko (GKR).

"Šobrīd šie puķu podi ir aizvesti un fiziski Barona ielā neatrodas - tātad nav, ko uzturēt. Turklāt, ir jūlijs, par kādām pavasara puķēm mēs runājam," pauda Stepaņenko, vairākkārt uzsverot, ka Bačkura priekšlikums nav fiziski īstenojams. Tā vietā viņš rosināja paredzēt līdzekļus podu uzturēšanai nākamā gada budžetā.

Deputāti ilgstoši savstarpēji strīdējās par to, kuram īsti būtu jāuzņemas atbildība par radušos situāciju, un par to, vai jūlija vidū vispār ir nepieciešams stādus atjaunot. Daži deputāti gan no koalīcijas, gan opozīcijas pauda viedokli, ka puķu podiem šogad jāpaliek tukšiem un nauda to iekopšanai jāparedz tikai nākamajā gadā.

Tikmēr biedrības "Pilsēta cilvēkiem" aktīvists Māris Jonovs aicināja ierēdņus "nolaisties uz zemes" un izstrādāt reālu ielas apsaimniekošanas plānu. Proti, viņš pauda viedokli, ka pārstādīt ziedus trīs reizes gadā bijis tikai PR gājiens un loģiski būtu podos iestādīt krūmus, kas tur var augt gadiem ilgi un neprasa lielu kopšanu. "Turklāt puķu podu apkopšana būtu izmaksājusi 1500 eiro, bet aizvešana izmaksāja 4000 eiro," piebilda Jonovs.

Rezumējot visu pušu diskusijas, komitejas vadītājs Oļegs Burovs (GKR) rosināja līdz nākamajai sēdei "Rīgas mežiem", Mājokļu un vides departamentam, kā arī Finanšu departamentam sagatavot informāciju par to - kādus darbus iespējams veikt šogad un cik liels finansējums augu kopšanai būtu nepieciešams nākamgad.

Kā ziņots, 11. jūnijā Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja lēma, ka finanšu trūkuma dēļ tuvākajā laikā tiks aizvākti Krišjāņa Barona ielā esošie puķu stādījumi.

26. jūnijā SIA "Rīgas meži" puķu podus no ielas aizvāca, pašus stādījumus plānojot iestādīt tajos galvaspilsētas dārzos un parkos, kuros tiem būs piemērotāki augšanas apstākļi.

Tomēr pilsētas iedzīvotāji aktīvi iestājās par puķu podus saglabāšanu, rīkojot dažādas akcijas un pat piedāvājot domei uzņemties rūpas par tiem viņu vietā.

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments lēma atļaut interesentiem noslēgt vienošanos par Krišjāņa Barona ielas puķu podu apsaimniekošanu. Proti, vienoties ar departamentu par podu uzturēšanu var Barona ielā esošo telpu nomnieki vai māju apsaimniekotāji. "Interesenti var doties uz departamentu ar iesniegumu, jo šie puķu podi tomēr ir domes īpašums un vienkārši tāpat mēs tos atstāt tur nevaram. Noslēdzot vienošanos, puķu podi tiks nogādāti atpakaļ," norādīja departamentā.

Ziemas kompozīciju un pavasara kompozīciju uzturēšana Barona ielas puķu podos departamentam līdz šim izmaksāja 7606 eiro, vasaras kompozīciju uzturēšana - 15 355 eiro, bet rudens - 25 281 eiro. Šajos izdevumos iekļauta kompozīciju izveidošana un izņemšana, mēslošana, mulčēšana, laistīšana, transportēšana un citi izdevumi. Puķu podu aizvešana, iztīrīšana un novietošana glabāšanā izmaksā 3495 eiro.

Pēdējos divus gadus augus apkopa departaments, taču šī gada budžetā, pretēji departamenta lūgumam, dome šim mērķim līdzekļus nebija paredzējusi.