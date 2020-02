Ugunsgrēkā postītās Siguldas Jaunās pils vērtības: attaisnojas ar stresu un sola risinājumus

Pēc ugunsnelaimes, kas izcēlās SIA "RERE Meistari" restauratoru darbnīcā pagājušā gada 11. jūlijā un kurā tika zaudēta daļa no darbnīcā nogādātajiem Siguldas Jaunās pils vēsturiskā interjera apdares elementiem, restauratori un darbu vadītāji visu uzmanību veltīja zaudējumu ātrākai apzināšanai, datu atgūšanai un bojājumu uzskaitei, tāpēc uzreiz par notikušo netika paziņots visām institūcijām, portālu "Delfi" informēja "RERE Būve" restaurācijas darbu vadītājs Juris Grodņa.

Grodņa atzīst, lai arī satraukumā un spriedzes apstākļos informācija par notikušo ugunsnelaimi un tās nodarītajiem zaudējumiem nekavējoties tika nodota Valsts policijai (VP), tomēr uzreiz netika paziņots pašvaldībai un Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei (NKMP).

Jau ziņots, ka NKMP trešdien, 19. februārī, iesniedza prasību Siguldas Jaunās pils restaurācijas darbu īstenotājiem, lai tie paskaidrotu situāciju par pērnā gada jūlijā notikušu ugunsgrēku restauratoru darbnīcā, kurā gājušas bojā nozīmīgas pils interjera vērtības, portālu "Delfi" informēja NKMP Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris.

Savukārt Grodņa norādīja, ka pilnībā izprot radušos jautājumus un neskaidrības, ko "radījis informācijas trūkums, kas nav attaisnojams," norādīja Grodņa.

Par ugunsgrēku ir ierosināta krimināllieta, kuras ietvaros tiek izskatīta versija par ļaunprātīgu dedzināšanu, bet izmeklēšanas process šobrīd vēl nav noslēdzies.

Tomēr Grodņa norādīja, ka sākotnēji pēc nelaimes gadījuma, piekļuve darbnīcai bija liegta.

Iekļūstot objektā, tika konstatēts, ka ugunsnelaimē nopostīti radiatoru aizsegpaneļi, ēdamzāles sienu paneļi, lasītavas sienu paneļu pildiņi, garderobes sienu paneļi un kurpju plaukti. Ugunsgrēkā stipri apdegušas divas uz vestibilu vedošas durvis un bīdāmās pasākumu zāles durvis, situāciju aprakstīja Grodņa.

Tomēr viņš norādīja, ka vairāki priekšmeti, kuri novērtēti ar augstāku kultūrvēsturisko vērtību, nav cietuši. Piemēram, greznākās pils telpas svētku zāles paneļi ir neskarti.

Jau ir restaurētas vērtīgās unikālās intersijas tehnikā izstrādātās četras kompozīcijas un apjomīgas lokveida koka kāpnes, kas sagatavotas uzstādīšanai, informēja Grodņa.

Citi Siguldas Jaunās pils mākslas priekšmeti ar kultūrvēsturisku vērtību – vitrāža "Četri gadalaiki", glezna "Azaids", panno "Atpūta", dekoratīva griestu apdare, kolonnas un kapiteļi, pilastri un konsoles apgaismojumam – nav skarti, uzsvēra Grodņa.

Kultūrvēsturisko priekšmetu pārvietošana tiek reģistrēta, un šo dokumentāciju uzņēmums iesniegs atbildīgajām institūcijām.

Restauratoru rīcībā esošie dati un veiktie 3D mērījumi objektā pirms darbu uzsākšanas, kā arī fotofiksācijas un interjeru priekšmetu materiālu apraksti ļāva nekavējoties uzsākt līdzvērtīgu materiālu meklēšanu, atlasi un atjaunojamo interjera elementu projektēšanu.

Mērījumi ir veikti pietiekamā apjomā, lai to vietā varētu izgatavot jaunas, analogas detaļas no oriģinālam līdzvērtīgiem materiāliem – Latvijā augušas priedes rāmja, Latvijā ražotā saplākšņa un ozolkoka nažfiniera. Šobrīd uzņēmuma rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, lai varētu atjaunot detaļas to oriģinālajā versijā, uzsvēra Grodņa, norādot, ka pilnsabiedrība segs visas izmaksas, kas saistās ar analogu priekšmetu izgatavošanu.

Līdz šī gada 21. februārim pilnsabiedrība "RERE Būve 1" iesniegs Siguldas novada pašvaldībai un NKMP izvērstu informāciju par katru bojājumu, ietverot arī iespējamos risinājumus vēsturisko interjera elementu izgatavošanai no līdzvērtīgiem un restaurācijas prasībām atbilstošiem materiāliem, informēja Grodņa.

Tāpat Grodņa norādīja, ka pašvaldības un NKMP pārstāvji ir aicināti apmeklēt darbnīcu klātienē un novērtēt jau restaurētos priekšmetus.

Par šo ugunsgrēku NKMP uzzināja tikai, saņemot informāciju no Siguldas novada pašvaldības, kad ar pusgada novēlošanos Siguldas Jaunās pils restaurācijas darbu īstenotājs pilnsabiedrība "RERE Būve 1" ir sniedzis informāciju pašvaldībai par 2019. gada 11. jūlijā notikušo ugunsgrēku.