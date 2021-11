Ugunsgrēkā Rīgā dzīvību zaudējis cilvēks

Svētdien pulksten 22.42 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur ar atklātu liesmu dega dārza māja 10 kvadrātmetru platībā. Notikuma vietā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks, portāls “Delfi” uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pulksten 00.14 ugunsgrēks tika likvidēts.

Pirmdien pulksten 3.16 VUGD saņēma izsaukumu Aucē, kur divstāvu mājas pagrabā pie apkures katla dega skaidu briketes 20 kvadrātmetru platībā, bija izveidojies spēcīgs sadūmojums un bija nostrādājis dūmu detektors. No piedūmotās ēkas izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks. Pulksten 5.54 ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban tā dzēšana turpinās.

Pulksten 14.58 VUGD steidzās uz izsaukumu Saulkrastu novada Sējas pagastā, kur trīsstāvu mājas pirmā stāva dzīvokļa virtuvē uz plīts dega ēdiens 0,1 kvadrātmetra platībā. Liesmas bija apdzēstas pirms VUGD ierašanās un dzīvoklī bija spēcīgs sadūmojums. Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Mājoklī nebija uzstādīts dūmu detektors.

Piektdien pulksten 16.19 VUGD saņēma izsaukumu uz Ieriķu ielu Rīgā, kur no piecstāvu mājas ceturtā stāva dzīvokļa loga cēlās dūmi. Notikuma vietā dzīvoklī uz palodzes dega sadzīves priekšmeti viena kvadrātmetra platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izvests viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Pulksten 16.52 ugunsgrēks likvidēts. Ugunsgrēks iespējamais izcelšanās iemesls saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni – smēķēšanu telpās. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.

Pulksten 12.40 tika saņemts izsaukums uz Daugavpils ielu Rīgā, kur sešstāvu nama dzīvoklī pie krāsns dega blīvi sakrāmēta malka 4 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no degošā dzīvokļa izveda divus cilvēkus. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 12 cilvēki. Pulksten 19.28 ugunsgrēks likvidēts.

Svētdien pulksten 15.16 VUGD saņēma informāciju, ka Mārupes novada Salas pagastā Spuņņupē atrodas laiva ar trim cilvēkiem, kuri saviem spēkiem nespēj nokļūt krastā, jo laivai nedarbojās motors. Ugunsdzēsēji glābēji nogādāja cilvēkus un laivu krastā un pulksten 16.51 darbu notikuma vietā pabeidza.

Aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 114 izsaukumus – 35 uz ugunsgrēku dzēšanu, 65 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi