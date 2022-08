Uz svētkiem Aglonā kursēs papildu autobusi un vilciens

Uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem no sestdienas, 13. augusta, līdz pirmdienai, 15. augustam, norīkoti papildu autobusi un vilciens, portāls "Delfi" uzzināja Autotransporta direkcijā (ATD).

No 13. līdz 15. augustam būs papildu autobusu reisi virzienos Rīga–Preiļi, Rīga–Aglona–Grāveri un papildu vilcienu reisi virzienā Rīga-Daugavpils.

No 13. līdz 15. augustam reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7981 Rīga–Preiļi reisi ar autobusa atiešanas laiku no Rīgas autoostas pulksten 10.25 tiek pagarināti līdz Aglonai (standarta situācijā tiek izpildīti līdz Preiļiem). Tajā pašā laikaposmā minētajā maršrutā reisi, kuros autobuss šobrīd pulksten 17.05 izbrauc no Preiļiem Rīgas virzienā, tagad no Aglonas autoostas tiks izpildīti pulksten 16.30.

Savukārt 14. un 15. augustā plānoti papildreisi maršrutā Nr.5714 Preiļi–Aglona–Grāveri, lai pielāgotu tos vilcienu kursēšanas laikiem. 14. augustā autobuss uz svētku norises vietām no Preiļu autoostas maršrutā Preiļi–Aglonas stacija–Aglona kursēs pulksten 17.15 un pulksten 20, savukārt 15. augustā autobuss pēc svētku noslēguma maršrutā Aglona–Aglonas stacija–Preiļi no Aglonas autoostas izbrauks pulksten 1, pulksten 1.05 un pulksten 15.50, tādējādi būs ērti turpināt ceļu Rīgas virzienā ar vilcienu.

Savukārt uzņēmumā "Pasažieru vilciens" (PV) informēja, ka apmeklētāju ērtībai vilcienu kustības saraksts papildināts ar diviem reisiem – vienu virzienā no Rīgas uz Aglonu, vienu – atpakaļ.

Svētdien, 14. augustā, pulksten 14.01 no Rīgas aties vilciens uz Aglonu. Atpakaļ uz Rīgu svētku apmeklētājus nogādās īpaši norīkots vilciens, kas no Aglonas aties pirmdien, 15. augustā, pulksten 16.30.

14. un 15. augustā vilcienu kursēšanas laikiem ir pielāgoti autobusu papildreisi maršrutā Nr.5714 Preiļi–Aglona–Grāveri.

14. augustā autobuss no Aglonas stacijas uz Aglonu izbrauks pulksten 17.34, savukārt 15. augustā autobuss pēc svētku noslēguma no Aglonas uz Aglonas staciju dosies pulksten 15.50, tādējādi būs ērti turpināt ceļu Rīgas virzienā ar vilcienu, norāda uzņēmumā.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir vieni no gada lielākajiem katoļu baznīcā Marijai veltītajiem svētkiem. Tie ir vissenākie Jaunavas Marijas godam veltītie svētki.

Tradicionāli Latvijā šie reliģiskie svētki visplašāk tiek svinēti Aglonas bazilikā, kurp katru gadu kājām dodas svētceļnieku grupas no Latvijas un citām valstīm.

Aglonas bazilika ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām svētvietām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Aglonā pulcējas garīgā ceļa meklējumos esoši cilvēki no daudzām pasaules valstīm.

Ar valdības lēmumu šie svētki noteikti kā valsts nozīmes pasākums.

