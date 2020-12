Vāc parakstus par iespēju namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem lemt par atkritumu stāvvadu izmantošanu

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par iespēju namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem lemt par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Oļegs Zadoreckis. Parakstus plānots iesniegt Rīgas domē.

Iniciatīvā pausta vēlme grozīt Rīgas domes saistošo noteikumu "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā", ļaujot namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem izlemt jautājumu par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu.

Saskaņā ar minētajiem notrikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021.gada 1.janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu. Līdz ar to visiem atkritumu stāvvadiem Rīgas pilsētā ir jābūt slēgtiem līdz 2021.gada 1.janvārim.

Zadorecskis skaidroja, ka, atbildot uz iesniegumu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde pamato šo punktu ar argumentu, ka patlaban daudzviet atkritumu stāvvadi nav higiēniski tīri, kā arī netiek veikta dezinfekcija, kas apdraud cilvēka veselību pretēji Atkritumu apsaimniekošanas likumam. Kā arī vasarā un karstā laikā, iemetot stāvvados atsevišķus pārtikas produktus, veidojas nepatīkamas smakas.

Tomēr tas ir labas namu apsaimniekošanas jautājumus, uzskata iniciatīvas autors.

"Mēs dzīvojam lielā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuru apkalpo atbildīgais apsaimniekotājs. Mūsu mājā nav nevienas no minētajām problēmām. No otras puses, mūsu mājā dzīvo invalīdi, pensionāri un māmiņas ar maziem bērniem, kurām būs grūti pārvadāt sašķirotus atkritumus no saviem dzīvokļiem uz atkritumu konteineriem pagalmā un kuri iegādājās dzīvokļus mūsu ēkā, jo viņi zināja, ka tā ir atkritumu stāvvadi," pauda idejas autors.