Vairāk malkas apkurei – ZM rosina palielināt ciršanas apjomu valsts mežos

Zemkopības ministrija (ZM) rosina palielināt ciršanas apjomu valsts mežos, tādējādi risinot ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā saistīto krīzi enerģētikas jomā. Ar šo priekšlikumu iecerēts iegūt vairākas malkas un šķeldas.

Ministrija izskatīšanai valdībā iesniegusi informatīvo ziņojumu par esošo situāciju lauksaimniecībā un iespējamajiem risinājumiem ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā saistītās krīzes risināšanai. Ar ziņojumu ZM informēs valdību par esošo situāciju lauksaimniecības nozarē, pārtikas ražošanas uzņēmumos un atjaunojamo energoresursu pieejamībā.

Ziņojumā ZM piedāvā nodrošināt vietējo atjaunojamo energoresursu pieejamību, palielinot ciršanas apjomu valsts mežos. Ministrijā pamatoja, ka patlaban ir būtiski palielinājies pieprasījums pēc malkas un šķeldas, savukārt pieprasījuma palielinājums ir izraisījis arī cenas būtisku pieaugumu un "raisa bažas par vietējas izcelsmes atjaunojamo energoresursu pieejamību Latvijā".

Ņemot to vērā situāciju energoresursu tirgū un izvērtējot iespējas siltuma ražošanā pāriet no dabasgāzes uz koksnes kurināmo, ZM rosina palielināt kurināmās šķeldas pieejamību Latvijā. Tajā pašā laikā ZM norāda uz galveno izaicinājumu – palielinot koksnes pieejamību, netiktu apdraudēta ilgtspējīga meža apsaimniekošana.

Ministrija piedāvā kompleksi mainīt Koku ciršanas un Meža atjaunošanas noteikumus, paredzot stingrākus nosacījumus meža atjaunošanā, uzlabojot meža kvalitāti un tā ilgtermiņa vērtību.

"Cērtot kokus pēc caurmēra, meža īpašnieku pienākums būs to atjaunot ar kvalitatīvu stādāmo materiālu, veicinot arī saimnieciski vērtīgāko koku sugu audzēšanu. Šobrīd ir iespēja ļaut mežaudzei atjaunoties arī dabiski, tādējādi jaunās mežaudzes sastāvu nosaka koku sugu īpašības, it īpaši spēja ātri ieņemt augšanas telpu. Lai gan meža īpašniekam meža atjaunošana stādot izmaksās dārgāk, tomēr koku stādīšana nodrošinās optimālu augšanas telpu katram kokam, tam pietiks saules gaismas un barības vielu, lai varētu pilnībā realizēt savu augšanas potenciālu gan garumā, gan resnumā. Tas nozīmē, ka tiek veicināta ne tikai koksnes ieguves apjomu palielināšana, bet gan jaunu, kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu veidošana, saimnieciski vērtīgāku sugu t.sk. skuju koku īpatsvara saglabāšana," norāda ZM.

Ministrijas ieskatā, caurmēra samazinājums varētu palielināt ciršanas apjomus privātajos mežos vidēji par 800 000 kubikmetriem gadā vai 5-8% no kopējā ciršanas apjoma. No minētā apjoma tiešā veidā no koku galotnēm un pameža tirgū papildus būs pieejama kurināmā koksne 80 000 kubikmetri, bet netiešā veidā pārstrādes procesā iegūs koksnes pārstrādes blakusproduktus (mizas, skaidas) 360 000 kubikmetru apmērā.

"Tas daļēji nodrošinātu to apjomu, kas būs nepieciešams pārejai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē," atzīst ZM.

Tāpat valdība tiks aicināta atbalstīt ZM priekšlikumu par vismaz vienu miljonu kubikmetru palielinātu ciršanas apjomus AS "Latvijas Valsts meži" valdījumā esošajos mežos.

Izmaiņas neattieksies uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem.