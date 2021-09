Ministru kabinets trešdien ārkārtas sēdē atbalstīja grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nosakot, ka valsts apmaksās slimības lapu no 10. darbnespējas dienas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Likumprojekta autore Labklājības ministrija (LM) atzina, ka izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu darba devēju izmaksas par darbaspēku.

Patlaban spēkā esošais likums paredz, ka darbinieka slimības gadījumā darba devēja pienākums ir par pirmajām desmit darba nespējas dienām no saviem līdzekļiem izmaksāt slimības naudu ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par 2. un 3. pārejošu darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā par laiku – no 4. darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par desmit kalendāra dienām. Sākot no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai personai ir tiesības uz slimības pabalstu, ko piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Tomēr ar likuma grozījumiem paredzēts samazināt darba devēja apmaksāto darba nespējas termiņu, nosakot, ka sākot ar 2022. gada 1. janvāri darba devējs apmaksās no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazā kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par 2. un 3. pārejošu darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā par laiku – no 4. darba nespējas dienas līdz 9. darba nespējas dienai.

2022. gada budžetā darbnespējas lapu segšanai iezīmēti 6,95 miljoni eiro.

Minētie likuma grozījumi ir daļa no 2022. gada budžetu pavadošās likumprojektu paketes. Gala lēmumu par izmaiņām pieņems Saeima.