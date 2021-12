Valsts pārvaldē vakcinācijas aptveri cer sasniegt 98% apmērā

Ministrijās un to resoros vakcinācijas pret Covid-19 aptveres rādītājs līdz 15. decembrim tiek prognozēts 98% apmērā, portālu "Delfi" informēja Valsts kancelejā, kas apkopojusi informāciju par 90 792 nodarbinātajiem valsts pārvaldes iestādēs, valsts kapitālsabiedrībās, valsts augstskolās un institūtos.

Informācija sagatavota, balstoties uz datiem, kas Valsts kancelejā iesniegti līdz 22.novembrim.

Valsts kancelejā atzina, ka prognozējamā vakcinācijas aptvere visos resoros kopumā svārstās no 96% līdz 100%.

Skatoties tādā pašā griezumā vakcinācijas aptveri nozaru ministrijās, tā ir no 97% līdz 100%, to padotības iestādēs decembra vidū plānotā vakcinācijas aptvere varētu būt 94,6% - 99,3%.

Savukārt valsts kapitālsabiedrībās, valsts augstskolās u.c. – no 94,9% līdz 100%.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis pauda gandarījumu par vakcinācijas ļoti labo aptveri valsts pārvaldē, jo tas sniedz epidemioloģiski drošu vidi gan iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanā, gan pašiem nodarbinātājiem darba vidē.

"Aicinu visus iedzīvotājus sekot pozitīvajam piemēram pandēmijas uzvarēšanai – vakcinēties ar atbilstoši pārbaudītām un drošām vakcīnām. Šobrīd katra cilvēka izlēmīga rīcība vakcinējoties un ievērojot ikdienas drošības pasākumus virza mūsu sabiedrību tuvāk normālam dzīves ritmam," sacīja Citskovskis.

Līdz 15. novembrim atstādināts vai ir dīkstāvē 1% no visos valsts pārvaldes resoros nodarinātajiem jeb 857 cilvēku. Katrs no viņiem pēc vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas var atgriezties darbā, ja tas tiek uzrādīts triju mēnešu laikā no atstādināšanas vai dīkstāves noteikšanas.

Neskatoties uz atstādināšanas vai dīkstāves faktu, valsts pārvalde turpina darbu, funkciju izpilde un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās.

Pagaidām tiek prognozēts, ka 15. decembrī sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta varētu nebūt 2,1% jeb 1901 valsts pārvaldē nodarbinātajam.

Nozaru ministriju griezumā potenciālais cilvēku skaits, kam decembra vidū varētu nebūt sadarbspējīgs sertifikāts, ir 38 nodarbinātie jeb 1,1% no 3317 nodarbinātajiem.

Padotības iestādēs šis rādītājs, iespējams, varētu būt 2,6% jeb 1015 nodarbinātie no 39 489. Savukārt valsts kapitālsabiedrībās, valsts augstskolās u.c. 15. decembrī bez sadarbspējīga sertifikāta potenciāli varētu būt 1,8% no 42 610 nodarbinātajiem jeb 747 cilvēki.

Atsevišķās izglītības iestādēs Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas resoros, kas vēsturiski iekļautas valsts pārvaldes iestāžu statusā, no 5376 darbiniekiem 101 jeb 1,9%, iespējams, nebūs Covid-19 sadarbspējīgā sertifikāta decembra vidū.

Pašlaik un līdz 15. decembrim prognozējamo atstādināto nodarbināto skaitu veido cilvēki, kuri nav uzsākuši vakcināciju līdz 15.novembrim vai tie, kuri vakcinācijas procesu uzsākuši pēdējā brīdī un zināms, ka sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts netiks iegūts līdz 15. decembrim.

Valsts kanceleja saņēma datus arī no pašvaldībām un to iestādēm, taču tie nav pilnīgi. Iesniegtie dati par 91 084 nodarbinātajiem liecina, ka prognozējamā vakcinācijas aptvere pašvaldībās 15. decembrī varētu būt vidēji 97,8%.

Līdz šā gada 15. novembrim atstādināti jeb dīkstāvē esoši kopskaitā - 6809 nodarbinātie jeb 7,5%. Savukārt prognoze par pašvaldībās un to iestādēs un kapitālsabiedrībās nodarbināto skaitu, kuriem nebūs sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta šā gada 15. decembrī, ir 2,2% jeb 1975 nodarbinātie.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets 9. novembrī lēma veikt izmaiņas rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas paredz, ka publiskajā sektorā nodarbinātie, kuri līdz 15. novembrim būs uzsākuši vakcinācijas kursu – saņēmuši vakcīnas divas devas vai vienu devu –, taču vēl nebūs saņēmuši sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, varēs turpināt pildīt darba pienākumus attālināti vai klātienē.

Šīm personām sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta iegūšanas gala termiņš ir šā gada 15. decembris. Līdz tam nodarbinātie klātienē turpina darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas ir ne vecāks par 72 stundām, turklāt testēšana jāveic par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Tādi paši nosacījumi attiecas arī uz privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus privātajā sektorā veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Nodarbinātajiem, kurus darba devējs, izvērtējot riskus, informēja par pienākumu vakcinēties, ir jānoslēdz vakcinācijas kurss un sertifikāts jāsaņem līdz 15. decembrim, līdz tam turpinot pildīt darba pienākumus klātienē ar testēšanas sertifikātu.

Pienākums vakcinēties un 15. decembrī uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu attiecas arī uz tiem nodarbinātajiem, kuri nav tiešā saskarsmē ar klientiem un kuriem ir mazāks risks inficēties, taču, kuri strādā klātienē jeb ārpus savas dzīvesvietas.

Jau vēstīts, ka Saeima iepriekš galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu "Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam", kas paredz Saeimas un arī pašvaldību deputātiem darba veikšanai uzrādīt Covid-19 sertifikātu.