Vēlētāju aktivitāte pirmajā balss nodošanas dienā lielāka nekā pirms četriem gadiem

Pirmajā dienā, kad atsevišķos vēlēšanu iecirkņos bija iespēja nodot glabāšanā balsi 14.Saeimas vēlēšanās, šo iespēju ir izmantojuši 0,73% jeb 11 316 vēlētāji, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.

Līdz ar to šajās parlamenta vēlēšanās pirmajā dienā, kad iespējams balsi nodot glabāšanā, aktivitāte ir bijusi augstāka nekā 12.un 13.Saeimas vēlēšanās.

12.Saeimas vēlēšanās pirmajā dienā savu balsi glabāšanā nodeva 6730 pilsoņi jeb 0,43% no balsstiesīgajiem, bet 13.Saeimas vēlēšanās šādu iespēju izmantoja 7868 cilvēki jeb 0,51% no toreizējā vēlētāju kopskaita.

14.Saeimas vēlēšanās pirmdien Rīgas vēlēšanu apgabalā savu balsi nodevuši glabāšanā 5142 cilvēki jeb 0,91% balsstiesīgo. Vidzemē pirmajā dienā nobalsojuši 3352 cilvēki jeb 0,85% balsstiesīgo, Kurzemē - 1003 cilvēki jeb 0,56% balsstiesīgo, bet Zemgalē 1054 cilvēki jeb 0,51% balsstiesīgo. Viszemākā aktivitāte bijusi Latgalē, kur nobalsojuši 765 cilvēki jeb 0,39% balsstiesīgo.

Vidzemē pirmajā dienā visaktīvākie balsotāji bijuši Saulkrastu novadā, kur balsošanā piedalījušies 119 cilvēki jeb 1,52% no novadā reģistrētajiem balsstiesīgajiem, bet viskūtrāk pie vēlēšanu urnām cilvēki devušies Madonas novadā, kur savu balsi glabāšanā nodevuši vien 67 cilvēki jeb 0,28% balsstiesīgo.

Kurzemē lielākā aktivitāte bijusi Ventspilī, kur iespēju nobalsot pirmajā diena izmantojuši 215 cilvēki jeb 0,93% no kopējā balsstiesīgo skaita. Savukārt turpat blakus esošajā Ventspils novadā reģistrēta apgabalā zemākā velētāju aktivitāte - balsi glabāšanā nodevuši vien pieci cilvēki jeb 0,06% no visiem teritorijā reģistrētajiem vēlētājiem.

Zemgalē lielākā aktivitāte konstatēta Jelgavā, kur iespēju atdot savu balsi glabāšanā izmantojis 361 cilvēks jeb 0,93% balsstiesīgo. Savukārt zemākā aktivitāte šajā reģionā reģistrēta Aizkraukles novadā, kur pirmajā dienā iespēju nodot balsi izmantojuši vien 70 cilvēki jeb 0,30% balsstiesīgo.

Latgalē augstākā vēlētāju aktivitāte pirmdien reģistrēta Daugavpilī, kurā pie balsošanas urnām devās 389 cilvēki, kas ir 0,72% no visiem pilsētā reģistrētajiem balsstiesīgajiem. Savukārt zemākā aktivitāte Latgalē reģistrēta Augšdaugavas novadā, kur iespēju nobalsot izmantojuši vien 11 cilvēki jeb 0,05% balsstiesīgo.

Rīgā pirmdien visapmeklētākais bijis Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas vēlēšanu iecirknis, kur savu balsi glabāšanā nodevuši 388 cilvēki, bet vismazāk cilvēku - 67 - balsot ieradušies Rīgas Bolderājas jaunajā pamatskolā, liecina CVK dati.

Arī pirms četriem gadiem notikušajās 13.Saeimas vēlēšanās pirmajā dienā, kad varēja nodot savu balsi glabāšanā, visaktīvāk šo iespēju izmantoja Rīgas vēlēšanu apgabalā, kur balsi nodeva 0,8% vēlētāju. Tālāk sekoja Vidzeme ar 0,44%, Kurzeme ar 0,32%, Zemgale ar 0,3%, un Latgale, kur balsi glabāšanā nodeva 0,25% vēlētāju.

Kā ziņots, pirmdien 66 vēlēšanu iecirkņos sākās iepriekšējā balsošana 14.Saeimas vēlēšanās un bija iespējams nodot balsi glabāšanā vēl pirms oficiālās balsošanas dienas, kas būs sestdien, 1.oktobrī. Pirmajā dienā balsi nodot glabāšanā varēja no plkst.17 līdz 20.

Otrdien un trešdien iepriekšējā balsošana nenotiks. Ceturtdien, 29.septembrī, iepriekšējā balsošana būs pieejama no plkst.9 līdz 12, piektdien, 30.septembrī, no plkst.10 līdz 16, savukārt sestdien, 1.oktobrī, Saeimas vēlēšanas notiks no plkst.7 līdz 20.