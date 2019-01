Vērtēs iespēju veidot Latgales jautājumiem veltītu Saeimas apakškomisiju

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien vienojās vērtēt iespēju dibināt jaunu apakškomisiju, to veltot Latgalei aktuālu jautājumu apspriešanai un risināšanai.

Kā sēdes gaitā pastāstīja tās priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV), pie viņa vērsušies vairāki parlamentārieši, kuri izteikuši vēlmi pēc Latgalei veltītas apakškomisijas izveidi komisijas paspārnē.

Atbildot uz deputātes Dagmāras Beitneres-Le Gallas (JKP) jautājumu par to, no kurienes nāk šis priekšlikums, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) atgādināja, ka Parlamentā darbojas vairāki deputāti no Latgales, tāpēc šāda vēlme pēc apakškomisijas esot saprotama.

Ņemot vērā, ka patlaban nav skaidrs ne šīs apakškomisijas nosaukums, ne tās mērķi un uzdevumi, deputāts Andrejs Judins (JV) piedāvā šo priekšlikumu apspriest frakcijās. Viņš tāpat pauda neizpratni par to, kāds varētu būt šīs apakškomisijas mērķis un vai tādas izveide neradīs situāciju, kurā, kādam piesakot Kurzemes jautājumus, būtu nepieciešams dibināt jau nākamo apakškomisiju.

Deputāti vienojās par šo jautājumu diskutēt frakcijās, komisijas sēdē pie tā atgriežoties, iespējams, nākamnedēļ.