Veselības aprūpes infrastruktūrai no ES fondiem pieejami 43 miljoni eiro

Veselības aprūpes infrastruktūrai no Eiropas Savienības (ES) fondiem ir pieejami 43 miljoni eiro, informēja Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

CFLA izsludinājusi ES fondu projektu atlasi, kur Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) infrastruktūrā no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) paredzētas investīcijas 43 miljonu eiro apmērā.

Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai pieejams 23,51 miljons eiro no ERAF, ko plānots investēt Latvijas Onkoloģijas centra infrastruktūrā. NMPD - 13,94 miljoni eiro no ERAF paredzēti operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu autoparka atjaunošanai. Savukārt Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra multifunkcionāla ambulatorā centra izveidē paredzēts ieguldīt 5,59 miljonus eiro no ERAF.

Projektu iesniegumu sagatavošanai paredzēti divi mēneši - līdz šā gada 22. martam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2023. gada beigām.

Saskaņā ar ES fondu programmas nosacījumiem ārstniecības iestādes projektu gaitā var veikt nepieciešamos būvdarbus, iegādāties un uzstādīt tehnoloģijas, kā arī īstenos citus infrastruktūras attīstības pasākumus, lai panāktu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu.