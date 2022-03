Video: Covid-19 ierobežojumu atcelšana un valsts aizsardzības stiprināšana – ko lēma valdība

Otrdien, 22. martā, valdība pieņēma grozījumus noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", ar kuriem no 1. aprīļa tiek atcelti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Plašāk par lemto uzzini preses konferencē pēc valdības sēdes, kurai iespējams sekot līdzi video tiešraidē portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Preses konferencē piedalās: Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP), veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) un iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP).

No aprīļa atcels vairumu Covid-19 ierobežojumu

No šā gada 1. aprīļa tiks atcelti visi patlaban spēkā esošie epidemioloģiskās drošības pasākumi, tomēr atsevišķās publiskās telpās – sabiedriskajā transportā, ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros – joprojām būs jānēsā sejas maskas.

Tāpat pēc 1. aprīļa Covid-19 sertifikāts būs nepieciešams ārstniecībā un ieslodzījumu vietās nodarbinātajiem, kā arī mājas karantīna nebūs jāievēro izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamiem.

Plašāk lasi šeit.

Tāpat noteikumu grozījumi paredz, ka no šā gada 1. aprīļa izglītības un studiju programmu īstenošanas vietās – skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, interešu izglītības programmu īstenošanas vietas u.c. – vairs nebūs jālieto sejas maskas un auduma aizsegi.

Tas attieksies gan uz izglītojamiem, gan nodarbinātajiem.

Taču vienlaikus saglabāsies tiesības izglītības iestādes vadītājam, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, pieņemt ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par nemedicīnisku jeb auduma aizsega lietošanu vai augstskolās un koledžās par sejas masku lietošanu, piemēram, lietojot koplietošanas telpās vai gadījumā, ja nodarbinātie vai izglītojamie ir inficējušies.

Stiprinās valsts aizsardzību



Ministru kabinets otrdien arī vienojās 2025. gadā valsts aizsardzībai tērēt 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Valdība otrdien uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) ziņojumu par priekšlikumiem pakāpeniskai finansējuma palielināšanai valsts aizsardzības spēju un iekšējās drošības stiprināšanai un aizsardzības budžeta pakāpeniskam pieaugumam.

Kopumā valdība atbalstīja priekšlikumu par pakāpenisku aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā.

Plānots, ka valsts aizsardzības budžets 2023. gadā būs 2,25% no IKP, 2024. gadā – 2,4% no IKP, bet 2025. gadā – 2,5% no IKP.