'Viņai bija bail no ūdens.' Evitas mamma uzskata, ka nelaimi varēja novērst

Siguldas pašvaldības policijai ir sava versija par notikušo. Vecākiem neesot bijis ne jausmas, uz kuru pusi pazudusī meitene varētu būt devusies. Tās priekšnieks Māris Riekstiņš saka: "Sākotnēji atnāca informācija par bērnu, kurš ir nevis jāglābj, bet jāmeklē. Ir liela atšķirība – jāmeklē pazudis vai slīkstošs cilvēks." Tādēļ arī sākotnējā rīcība bijusi vērsta uz meitenes meklēšanu, nevis glābšanu ūdenī. "Protams, bija arī aizdomas, ka bērniņš varētu būt ievilkts straumē. Uzreiz tika izmantoti mūsu rīcībā esošie tehniskie līdzekļi – drons, termokamera pāri tuvākajam mežam," par tūlītējo rīcību pēc uzzināšanas par Evitas pazušanu stāsta Riekstiņš. Tika iesaistīta Valsts policija, kas atbild par pazudušu personu meklēšanu. Piesaistīja Zemessardzi. "Uzskatu, ka reaģējām adekvāti un atbilstoši tai informācijai, kas bija mūsu rīcībā," saka Riekstiņš.

Valsts policija šobrīd veic izmeklēšanu, tādēļ no plašākiem komentāriem atturas. "Tiklīdz izmeklēšana būs pabeigta, sniegsim informāciju," skaidro policijas pārstāve Simona Grāvīte.

Kur bija glābēji?

Pludmale ir publiska, tajā bija glābšanas postenis. Kāpēc glābēji nepamanīja, ka bērns pakļūst zem ūdens? Riekstiņš uz jautājumu atbildēt nevar, jo nebija klāt, taču uzsver – glābēju galvenais uzdevums ir uzraudzība. "Bet uzraudzība bez vecāku tiešā uzdevuma – audzināt un pieskatīt savus bērnus – ir neiespējama: 90% ir vecāku atbildība, un tad esam mēs, kas strādājam preventīvi," akcentē Riekstiņš. Pludmales zonā esot daudz cilvēku, un, ja vecāki savu atvasi atstāj, pašiem nezinot, kur, tas var beigties traģiski.

Mega liels apstākļu sakritības kopums. Tā policijas šefs raksturo notikušo. Kas notika ar Evitu, neredzēja ne vecāki, ne līdzcilvēki, ne arī glābēji. "Mēs neatsakāmies no līdzatbildības. Te ir jāsaprot, ka glābšanas pasākums var būt tad, ja ir objektīva informācija un notikums tiek identificēts uz karstām pēdām," saka policists un nopūšas. Šis esot kārtējais traģiskais notikums, kurā upe parāda, ka tā ir bīstama.

Nelaimīgo sakritību kopumā bija arī lielās lietavas. Ūdens līmenis Gaujā bija augstāks, nekā ierasts, un, iespējams, tik mazs bērns var nespēt to novērtēt.

Riekstiņš stāsta, ka līmenis sāka kristies nākamajā dienā pēc traģiskā notikuma.

Trešdien, trīs dienas pēc notikuma, kad "Delfi" apsekoja pludmali, pašvaldības policijas laiva peldvietā stāvēja. Riekstiņš apgalvo, ka laiva vienmēr tur ir, ja neņem vērā brīžus, kad nepieciešams to tehniski pārbaudīt, veikt apkopi. "Nevar teikt, ka laiva ir vienmēr un katrā brīdī, bet lielākoties ikdienā tā tur ir," saka policists.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Trūka glābēju

Biedrības "Peldēt droši" dibinātāja Zane Gemze stāsta, ka Latvijā ir tikai 58 oficiālas peldvietas, kas nozīmē, ka ne visās ir glābēji. "Delfi" zināms, ka svētdien konkrētajā peldvietā strādāja viena glābēja. Konkrētā peldvieta ir publiska, un ikdienā tās uzraudzība jāveic diviem pašvaldības policijas kārtībniekiem-glābējiem.

To, cik glābējiem jābūt peldvietā, nosaka katra pašvaldība pati. Riekstiņš apgalvo, ka viņi strādājot no 10 rītā līdz 22 vakarā – divpadsmit stundas. Tomēr, ņemot vērā pārslodzi, mēdz būt situācijas, kurās ir tikai viens darbinieks. "Ir gadījumi, kad varētu būt viens darbinieks," saka Riekstiņš.

Andris Krauklis, Latvijas Pludmales glābēju asociācijas vadītājs, stāsta, ka daudzas pašvaldības grēko un nezina, kādi ir drošas peldvietas kritēriji. "Varam izbraukt uz jebkuru pašvaldību un veikt riska novērtējumu, kā arī konsultēt, kā pareizi un droši apsaimniekot peldvietu," saka Krauklis. Siguldas pašvaldība nesen esot sazinājusies un vēlas konsultāciju.

Ir daudz gadījumu, kuros nevar pamanīt, ka cilvēks slīkst. "Slīkšana ir ātra un klusa," portālam "Delfi" norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Viktorija Gribuste. Pirms slīcējs vairs nav redzams virs ūdens, paiet pavisam īss brīdis – aptuveni 20 līdz 60 sekundes.

Kopš Evita pazuda, pludmali slēdza un atvēra vien trešdien. Kā novēroja "Delfi", todien karstumā Gaujas krastā pulcējās vien daži cilvēki. Uzrunātā glābēja stāstīja, ka arī darba dienu vidū cilvēku parasti ir daudz vairāk, jo ir atvaļinājumu laiks.

Traģiskā Evitas nāve mainījusi pašvaldības policijas taktiku – pludmalē bērniem būs pieejamas peldvestes, tiks domāts par darbinieku motivāciju, jo līdzšinējais atalgojums ir kritisks. Riekstiņš stāsta, ka regulāri tiks atskaņoti paziņojumi, kas atgādina vecākiem pieskatīt savas atvases.



Pretrunas

Traģiskā Evitas noslīkšana izraisījusi plašu rezonansi sabiedrībā, un teju katram par to ir viedoklis. Cilvēki meklē vainīgos, rakstot sociālajos tīklos komentārus par Evitas vecāku rīcību. Inga un Toms vairs neizmanto sociālos medijus, jo smagi lasīt pārmetumus.

"Delfi" sazinājās ar kādu brīvprātīgo, kurš bija iesaistījies Evitas meklēšanā. Viņš vēlējās palikt anonīms. Meklēšanas beigās viņš bijis aculiecinieks situācijai, kad kāds cits brīvprātīgais vērsies pret Evitas patēvu, vaicājot, kā un kādēļ pieļāvuši, ka bērns varēja noslīkt. "Patēvs stāstījis, ka pludmalē bija daudz cilvēku ar bērniem. Viņš esot ar savu sievu aizgājis uzpīpēt, un, pēc viņa teiktā, ar bērniem esot palikuši citi pieaugušie," stāsta brīvprātīgais.

Sarunā ar pašvaldības policijas priekšnieku arī izgaismojās viņa nostāja par vainīgajiem traģēdijā. Riekstiņš minēja, ka ģimene "nav no tām labvēlīgākajām", un, vaicāts, vai tā iepriekš nonākusi policijas redzeslokā, likumsargs teica, ka ne vienreiz vien.

Zem sociālā dienesta spārna

Evitas ģimene sociālā dienesta palīdzību saņem vairākus gadus. Ģimenei ir labs kontakts arī ar biedrību "Cerību spārni", kas rūpējas par cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem. Kā saka Evitas mamma, tie ir "viņas cilvēki", kuriem var uzticēties un pie kuriem nākt pēc palīdzības, kad vien to vajag. Par to viņa ir ļoti pateicīga. Sērojošā ģimene ļoti slavē arī sociālo dienestu, kas ir daudz palīdzējis un palīdz īpaši šobrīd. "Viņi visi ir mani cilvēki, lai kā dzīvē bijis. Un uz viņiem varu paļauties, es zinu, kur iet, ja kaut kas notiek," saka Inga.

Ingas divi vecākie bērni ir pusaudži un ir viņas mātes aizgādniecībā. Vecākie bērni ir Ingas atbalsts šajā grūtajā brīdī. Iepriekš saistība ar bāriņtiesu bijusi Tomam, jo viņš audzināja savu jaunāko brāli, ar kuru viņam ir 18 gadu starpība. Kā pāris Inga un Toms nav nonākuši bāriņtiesas redzeslokā. No neoficiāliem avotiem zināms, ka pēc traģēdijas ar Eviju nav plānots atņemt aprūpes tiesības Ingai un Tomam.

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga sarunas sākumā akcentē, ka nevajag stigmatizēt ģimenes, kas saņem palīdzību. "Ja ģimene sadarbojas ar sociālo dienestu, tas nenozīmē, ka tā ir sociālā riska ģimene," saka dienesta vadītāja, uzsverot, ka uz ģimenes atbalsta nodaļas grupu var nākt jebkurš Siguldas novada iedzīvotājs. Vaicāta par sabiedrības pieņēmumu, ka ģimenes, kas nonākušas sociālo dienestu pārraudzībā, biežāk var saskarties ar šādām traģiskām situācijām, Freiberga uzreiz saka, ka tas ir mīts un ka traģēdijas var notikt jebkurā ģimenē: "Ja paskatāmies melno statistiku, cik nav bijis stāstu, kuros brīnišķīga, skaista ģimene savā lielajā īpašumā zaudē bērniņu piemājas dīķī, kas ir pilns ar skaistām ūdensrozēm." Esot tik vienkārši pieskaitīt sevi pie "sociāli akceptējamiem" un domāt, ka tāpēc ar tevi un tuvajiem nekas slikts nenotiks.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga

Dienesta praksē šis nav pirmais gadījums, kad traģiski iet bojā kāds no bērniem vai ģimenes locekļiem, un viņi zina, kā palīdzēt. "Mamma jau ir bijusi šeit un pirmo atbalstu saņēmusi," saka sociālā dienesta vadītāja. To saņems arī radi un vecvecāki. Toms un Inga saņems arī materiālo palīdzību bēru organizēšanai. Freiberga šajā nelaimē novērojusi sabiedrības polarizēšanos: "Mēs neesam bijuši otra cilvēka kurpēs ne sekundi, kā mēs varam kaut ko pārmest? Otri ir ļoti atbalstoši un izsaka līdzjūtību."

Evitai bija bail no ūdens

Kad policija izplatīja paziņojumu par piecgadīgās Evitas pazušanu, bija arī minēts, ka tā izskata dažādas versijas. Kā stāsta Gaujā atrastās meitenes vecāki, viena no tām – ka Evita varētu būt bijusi nolaupīta. "Zinu savu meitu, cik viņa gudra. To var pateikt sociālais dienests vai bērnudārzs. Kā teica mana mamma: "Viņa ir pārāk gudra, lai kādam ietu līdzi," saka Inga. Evita savu piecu gadu vecumā bija pāraugusi vienaudžus, bijusi jau gudrāka par septiņgadīgo brāli, kurš pabeidzis otro klasi. Viņa zināja, kur dzīvo. Palīdzēja mammai virtuvē. "Mizoja burkānus un kartupeļus. Viņai patika māju tīrīt. Ar Melisu bija kā viens vesels," saka Inga. Ar brāli attiecības bija citādas. Viņš bieži kaitinājis. "Viņam varbūt bija greizsirdība, ka viņas abas kopā, bet viņš tā nostāk," saka Inga. Ričards ir hiperaktīvs bērns, kurš mierā nesēž. To var novērot sarunas ar "Delfi" laikā – viņš skraida pa pagalmu, rāda planšetdatorā bildes ar māsu.

Mamma arī noraida versiju, ka meita ūdenī varēja būt pārdroša. "Peldēt viņa nemācēja, negāja dziļi ūdenī. Viņa baidījās no ūdens." Viņa apzinājusies, ka ūdens var būt bīstams, jo mammai teikusi, cik daudz ūdens vajagot vannā. "Viņa bija bailīga. Arī Ričs baidās no ūdens, dziļumā neiet. Pagājušajā gadā katru dienu gājām uz Gauju," atminas Inga.

Evitas vārds ir par godu Ingas draudzenei. Kad viņa ar Ričardu bija krīzes centrā, Ingas draudzene Evita bija liels atbalsts. Šogad Evitai būtu bērnudārza izlaidums, un vecāki jau bija izlēmuši, ka rudenī laidīs 1. klasē Siguldas vidusskolā. "Viņa gaidīja izlaidumu, jau kopīgi nopirkām kleitu, ko viņa vilktu. Vecākā māsa beidza devīto klasi, un Evita domāja, kāds būs viņas izlaidums, kā svinēs," atmiņās dalās Inga.

"Ja to likteni varētu pagriezt atpakaļ, es būtu laimīga. Es viņu nebūtu laidusi atpakaļ ūdenī. Es viņai vēl nepateicu to, ka viņu tik ļoti mīlu. Tas visvairāk iekšā sāp, ka nepaspēju to izdarīt. Mēs katru dienu teicām, ka viena otru mīlam, bet todien nepaspēju. Es pateicu šodien morgā," izplūstot asarās, saka bērnu mamma. "Negribu ticēt, ka tā ir realitāte. Dažreiz izdodas sevi saņemt rokās, tad es kaut ko daru mājās. Vakar arī saliku drēbītes, ko Evitai vilkt bērēs, kas viņai bija dārgas," saka Inga.