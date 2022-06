VM rosina samazināt PVN zālēm līdz 5%

Veselības ministrija (VM) rosina samazināt medikamentiem piemērojamo pievienotās vērtības nodokļi (PVN) no līdzšinējiem 12% līdz 5%, portālu "Delfi" informēja ministrijā.

Lai mazinātu pacientu tiešo maksājumu īpatsvaru par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā, kas ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū, VM ir sagatavojusi un nodevusi sabiedriskajai apspriešanai Konceptuālo ziņojumu par zāļu finansiālo pieejamību.

Viens no priekšlikumiem ir PVN likmes samazināšana no līdzšinējiem 12% līdz 5%, tādējādi samazinot zāļu cenu, par kādu tās iegādājas iedzīvotāji.

"Latvijas veselības sistēmā ļoti liela nozīme ir personīgajiem maksājumiem no "iedzīvotāju kabatas". Pacientu tiešie maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā ir vieni no augstākajiem ES un tas negatīvi ietekmē iedzīvotāju zāļu lietošanas paradumus un veselības stāvokli, kurš jau tā mūsu iedzīvotājiem ir viens no trauslākajiem Eiropā," sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Viņš uzsvēra, ka PVN samazināšana zāļu cenas padarītu pieejamākas pacientiem. "Šo priekšlikumu virzām, īpaši ņemot vērā rudeni, kad Krievijas izvērstais karš būtiski ietekmēs cenu pieaugumu Latvijā. Inflācijai strauji pieaugot, sociāli neaizsargātāko grupu spēja iegādāties zāles samazināsies vēl vairāk un mums ir jādomā par to, kā pasargāsim savu iedzīvotāju veselību," norāda Pavļuts.

Ziņojums paredz piecus veidus, kā samazināt pacientu maksājumus par medikamentiem.

Pirmkārt, samazināt PVN likmi no līdzšinējiem 12% līdz 5%, tādējādi samazinot zāļu cenu, par kādu tās iegādājas iedzīvotāji.

Otrkārt, noteikt lieltirgotavas pieļaujamo piecenojumu nevis procentuāli no ražotāja cenas, bet fiksētā līmenī, piemēram, zālēm virs 200 eiro lieltirgotavas piecenojums nedrīkstētu pārsniegt 6 eiro - tāpat, kā tas ir noteikts Lietuvā un Igaunijā.

Treškārt, noteikt maksimāli pieļaujamo kopējo pacienta līdzmaksājuma summu par kompensējamajām zālēm kalendārā gada laikā – 250 eiro – virs kura turpmāk pacienta līdzmaksājums nebūtu jāveic.

Ceturtkārt, pārskatīt zāļu cenu veidošanās principus, samazinot zāļu gala cenas pacientiem. To būtu iespējams panākt, nosakot, ka medikamenta cena kompensējamo zāļu sistēmā un ārpus tās ir vienāda un tiek veikts šīs cenas salīdzinājums ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Visbeidzot, lai mazinātu pacientu izdevumus par zālēm, ieviest zāļu vispārīgā nosaukuma izrakstīšanas principu receptēs nekompensējamām recepšu zālēm.

Lai uzlabotu zāļu pieejamību, VM turpinās attīstīt valsts kompensējamo medikamentu un medicīnas ierīču sistēmu hroniskajiem pacientiem, pilnībā vai daļēji apmaksājot jaunas zāles un medicīniskās ierīces.

"Tādējādi tiek uzlabota zāļu finansiālā pieejamību pacientiem, kas vajadzīgs, lai sasniegtu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam izvirzītos sabiedrības veselības mērķus. Tāpat VM turpinās veicināt sabiedrības izpratni par racionālu zāļu un uztura bagātinātāju lietošanu, kā arī stiprinās farmaceita lomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, tostarp veicinot farmaceita profesijas neatkarību un neitralitāti profesionālo uzdevumu izpildē," informēja ministrijā.

VM atgādina, ka zāļu pieejamība ir būtiska iedzīvotāju veselības uzlabošanai. Zāļu lietošana būtiski uzlabo tādus sabiedrības veselības rādītāju - samazina priekšlaicīgu mirstību, pagarina dzīvildzi un uzlabo dzīves kvalitāti. Zāļu lietošana veicina iedzīvotāju izveseļošanos, novērš slimību komplikācijas un kavē slimības progresēšanu, mazina invalidizācijas risku, tādējādi veicinot produktivitāti, mazinot darba kavējumus un tiešās un netiešās veselības aprūpes un sociālās apdrošināšanas izmaksas.

Konceptuālais ziņojums nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 16. jūnijam.