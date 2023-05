Andris Vanags: Ilgtspējas pārskats – ieguldījums izaugsmē

Viens no veiksmīgas uzņēmējdarbības stūrakmeņiem ir ilgtspēja, un uzņēmuma iekšienē visefektīvāk to ir aptvert, izstrādājot ilgtspējas pārskatu jau tagad – negaidot, kad spēkā stāsies Eiropas Savienības Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva. Galvenie ieguvumi no šī diezgan sarežģītā un resursus prasošā procesa atsver ieguldīto vairākkārtīgi galvenokārt tāpēc, ka ar to iemantojam visaptverošu izpratni par situāciju uzņēmumā. Tā ļauj plānot tālākās stratēģijas, turklāt vienlaikus tiek nodrošināta arī pilnīga informācija visām ieinteresētajām pusēm, tostarp iespējamiem investoriem, sadarbības partneriem, klientiem un darbiniekiem. Tas ir arī nozīmīgs ieguldījums uzņēmuma tēlā un reputācijā, kas darbosies ilgtermiņā.

Bizness – ilgtspējas karognesējs



Par ilgtspēju pēdējos gados runā arvien vairāk, un tas kļūst pašsaprotami, aplūkojot globālos procesus. Klimata pārmaiņas, ģeopolitiskā situācija, dabas resursu izsīkšana un citi faktori top īpaši svarīgi izvērtējumā, kādu pasauli mēs atstāsim nākamajām paaudzēm. Ilgtspēju var aplūkot no dažādiem aspektiem. Var runāt par sociālo ilgtspēju, domājot par iedzīvotāju labklājību. Var pieminēt vides ilgtspēju, domājot par vides kvalitāti un pieejamiem resursiem. Un var koncentrēties uz ekonomikas ilgtspēju, kas aptver visus šos vienumus, cenšoties uzturēt noteiktu ekonomikas līmeni un vienlaikus veicinot vides ilgtspēju, tostarp ražošanā nodrošinot saprātīgu energoresursu un izejmateriālu izmantošanu. Kopumā tas sekmē sabiedrības pārticību.

Līdz ar lielu ietekmi nāk liela atbildība. Šis ir teiciens, ko izmanto visdažādākajās dzīves jomās, un tas attiecināms arī uz uzņēmējdarbības vidi un tās ietekmi uz sabiedrību. Tāpēc uzņēmējiem ir jābūt vieniem no ilgtspējas karognesējiem. Labs sākums ir izpratne par ilgtspēju kopumā, un tās veidošanā viens no efektīvākiem pieejamiem instrumentiem ir ikgadējā ilgtspējas ziņojuma izstrādāšana.

Datos balstītas vērtības

Savā 20 gadu darbības laikā "Sakret" jau kopš pirmsākumiem esmu centies balstīties uz ilgtspējas principiem, ražošanā maksimāli izmantojot lokāli pieejamās izejvielas un otrreizēji pārstrādājumus materiālus. Paralēli esmu iesaistījies arī sabiedrības izglītības procesos. Iepriekš mūsu uzņēmuma rīcību virzīja ilgtspējas vērtības, taču mērāmu datu nebija. Tāpēc pieņēmām lēmumu, ka ir svarīgi apzināties savu reālo ilgtspēju, un pirmo reizi izstrādājām ilgtspējas pārskatu, kurā rūpīgi analizējām visu "Sakret" holdingā iekļauto kompāniju datus un veiktspēju. Ņemot vērā nestabilo ģeopolitisko situāciju, kas būtiski ietekmē būvniecības nozari, šis bija pareizais brīdis, lai novērtētu uzņēmuma aktuālo situāciju. Vai no ilgtspējas pārskata izstrādāšanas ir ieguvums? Tie ir pat vairāki.

Pirmkārt, ilgtspējas aspektu identificēšana un definēšana sniedza iespēju iegūt reālus datus konkrētu nākotnes attīstības plānu izstrādei un saprast, kur būtu nepieciešama mērķtiecīgāka resursu optimizācija un attīstība. Otrkārt, tā kā arvien aktuālāki kļūst virzieni un direktīvas klimata pārmaiņu seku mazināšanai (jo īpaši Eiropas Zaļais kurss), "Sakret" ar ilgstpējas pārskata palīdzību varēja identificēt esošo procesu atbilstību pastāvīgi mainīgajam noteikumu un likumu kopumam. Vēl viens būtisks ieguvums – mums vienmēr ir bijis svarīgi nodrošināt caurredzamas un atklātas attiecības ar partneriem un klientiem, kā arī darbiniekiem. Ilgtspējas pārskata sagatavošana ļauj ikvienam interesentam gūt skaidru priekšstatu par uzņēmumu un tā vērtībām.

Arvien biežāk viena no motivācijām par darba vietas izvēli ir tās reputācija un attieksme pret vides jautājumiem. Jo īpaši tas attiecas uz tā dēvēto "Gen Z" jeb "Z paaudzi" – jauniešiem, kas dzimuši pēc 2000. gada. Publiski demonstrējot rūpes par ilgtspējas procesiem, uzņēmums parāda, ka viņam rūp nākotne, un tas ir svarīgi gan mūsu potenciālajiem darbiniekiem, gan produkcijas pircējiem. Patērētāju izvēļu pētījumi rāda, ka arvien vairāk iedzīvotāju dod priekšroku uz ilgtspēju vērstiem produktiem – īpaši tad, ja cenas neatšķiras. Ilgstpējas ziņojums arī veicinās investoru piesaisti. Hārvardas universitātes pētījums liecina: vairāk nekā 40 globālu investīciju uzņēmumu vadītāji ir atzinuši, ka investīciju objektu izvēlē viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir izstrādāts ilgtspējas ziņojums.

Kopumā ilgtspējas ziņojums ir lielisks instruments, kas veicina uzņēmuma reputāciju un uzticamību, demonstrē atbildību un atbildīgumu. Vienlaikus tas ir izmantojams paša uzņēmuma iekšējām vajadzībām tālāko stratēģiju izveidē. ES institūcijas joprojām strādā pie Eiropas Ilgtspējas standarta, kas būs pamats jau ievadā minētajai ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas piemērošanai. Jau no nākamā gada sāksies tās realizēšana praksē. Lai arī lielai daļai uzņēmumu var šķist, ka līdz tam vēl gana ilgs laiks, tomēr šo pārejas periodu vērts izmantot, brīvprātīgi pieķeroties ilgtspējas pārskatu izstrādei, lai kādā brīdī Eiropa mūs nepārsteigtu nesagatavotus.