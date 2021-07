Uz sensācijām kārie plašas saziņas līdzekļi spriedelē, ka protesti Kubā izcēlušies tikai dažas dienas pēc Havanas valdības paziņojuma par koronavīrusa pašmāju vakcīnas "Soberana" 91% efektivitāti simptomātiskiem pacientiem pēc vēlīnās klīnisko izmēģinājumu stadijas. Virkne Krievijas federālo tālrādes kanālu "analītiķu" skaidro kubiešu demonstrācijas ar to, ka, uzkurinot Kubas iedzīvotāju protesta noskaņojumu, Savienotās Valstis cenšoties atbrīvoties no vakcīnu ražošanas potenciālajiem konkurentiem.

Lasītāju komentāri Kubas valsts mediju interneta vietnēs vēl pirms protestiem apstiprina, ka kubieši jau krietni iepriekš tiešsaistē pauduši dziļu neapmierinātību, izmisumu un dusmas, sūdzoties par pārtikas un medikamentu trūkumu, elektrības un ūdens padeves pārtraukumiem un acīmredzami nesekmīgo valdības reakciju uz Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu. Kubas disidentu un trimdas mediji atspoguļo Covid-19 situāciju kā "nekontrolējamu", ziņojot par "sabrukušām" slimnīcām un plaši izplatītu medikamentu, pārtikas un pirmās nepieciešamības patēriņa preču trūkumu. Arī kubieši no salas sociālajos tīklos ir stāstījuši par aizvien sarežģītāku situāciju.

Tikmēr Kubas valdības amatpersonas ir noraidījušas kā "manipulācijas kampaņu" ASV kubiešu cilmes politiķu aicinājumus Havanai atvērt "humānās palīdzības koridorus", lai Kubas trimdiniekiem ļautu uz dzimteni sūtīt pārtikas un medikamentu palīdzību.