"Mēs esam uzvarējuši tik pārliecinoši, ka to var redzēt pat no Mēness, katrā ziņā no Briseles." Ungārijas parlamenta vēlēšanu uzvarētāja runā svētdienas naktī to skaļi paziņoja konservatīvo nacionālistu līderis Viktors Orbāns, kurš nu jau piekto reizi var veidot Ungārijas valdību.

Pēdējos trīs termiņus Orbāns ir vadījis Ungāriju ar divu trešdaļu balsu vairākumu parlamentā, un divas trešdaļas viņam būs arī šoreiz. Tas, ka pirmo reizi kopš 2010. gada, viņa labējo partiju "Fidesz" bija izaicinājusi sešu opozīcijas partiju apvienota koalīcija, uz Ukrainas kara fona kampaņai vēlēšanās piešķīra vēl papildu spriedzi.

Fakti rāda, ka Orbāns gatavojies arī lomai opozīcijā: veikti vairāki ekonomiski pasākumi, lai nodrošinātu "Fidesz" dzīvotspēju gadījumā, ja partija uz nākamajiem četriem gadiem zaudētu varu (piemēram, dažādu ilgtermiņa koncesiju tiesību piešķiršana, valsts aktīvu nodošana nodibinājumiem). Vēlēšanās noskaidrojies, ka opozīcijas koalīcijas kandidāti nav spējuši salauzt "Fidesz" aizsargmūri. Opozīcijai nav īstas ideoloģiskas vienotības, un ir tikai taktiska vienotība, tamdēļ tā nav varējusi skaidri formulēt savu vēstījumu, joprojām izskatījusies un jutusies mazliet neorganizēta.