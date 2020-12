Vai zināji, ka no 2024. gada tavu bērnu, nē... tavu zīdaini skolās mācīs nīst citus un nogalināt, turklāt tas būs obligāti? Nu, ja vien neizlemsi, ka viņam pietiek ar pamatizglītību. To nezināja arī atvaļinātais Ceha Kājnieku skolas seržants Kristaps "Lielgabalu Gaļa" Āls, taču šī ziņa veterānu gaužām iepriecināja. Tik ļoti, ka viņš uzvilka tīru sievu sitēja maiku, uzmauca galvā vienmēr perfekti ieveidoto bereti, atkorķēja īpašiem gadījumiem paredzēto konjaku un apsēdās pie datora. Lūkosim noskaidrot, kāds ir K. Āla iemesls svinēt.

Seržants, uzšķīlis špicku pret savu pusdienu neskūto zodu, kura stūri tikpat kantaini kā sērkociņu kastītei, aizkūpināja cigāru un sāka pasūtīt internetā jaunāko mācību vielu. "Kā no ņuņņīša iztēst vīru – kara psiholoģija un praktiski padomi audzināšanā"; "101 iemesls mācīt nogalināt jau no bērna kājas" un "Kalašņikova izjaukšana ar aizsietām acīm un 1000 citas lietas, kas jāapgūst katram cilvēkam". Proti, seržants K. Āls gribēja būt bruņojies ar zināšanām iz pašas svaigākās literatūras lappusēm tad, kad viņu neizbēgami kā vienu no Latvijā pieredzējušākajiem instruktoriem iesauks jaunās paaudzes audzinātāju rindās kā tēva figūru un morālo kompasu, iemiesotu vienā valsts aizsardzības mācības pasniedzējā.

Kā jau nopratāt, runa ir par Saeimas 3. decembra lēmumu, ar kuru vidējās izglītības programmās no 2024. gada obligāts priekšmets būs valsts aizsardzības mācība (VAM). Tiesa, ne visi par to ir tik sajūsmināti kā K. Āls.