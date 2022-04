'Cehs.lv': Vēlēšanu gada talka. Kā politiķi, tīrot mežus, tūlīt piemēslos internetu

"Āāā!!!" atskanēja skaļš un stresa pilns kliedziens Partijas kantorī. Biroja administratore pameta pusratā iesāktos anonīmos komentārus ziņu portālos un skrēja uz noliktavu. Apkārt valdīja stress, kas mijās ar sašutumu. "Cirvis! Man mašīnā ir cirvis," paklupdams aiz kastes ar vēlēšanu izdales materiāliem, situāciju centās sasmelt kāds deputāta amata kandidāts. Cits politiķis, paniski raujot mantas ārā no plauktiem, auroja: "Maisi! Kādam ir maisi? Vajag sazīmēt maisus un da jebkādu parku!" Telpu aizvien straujāk piepildīja izmisums. Ir vēlēšanu gads, bet Partija bija aizmirsusi sagatavoties svarīgākajam notikumam – Lielajai talkai.

"Vēlētājs mums to nekad nepiedos," dusmojās Partijas ģenerālsekretārs, pats īsti nezinot, uz ko tieši viņš auro. It kā to varētu pārmest padomniekiem komunikācijas jautājumos, bet tur bija salikti čomi un radi, kuri tāpat daļu no atalgojuma "naļikā" atdeva Partijas kasei, lai būtu, par ko iepirkt grauzdiņus sapulcēm.

"Labi. Vajag ieelpot un skatīties, ko mēs vēl varam saglābt," mēģinot slāpēt apkārt valdošo haosu, sacīja ģenerālsekretārs. "Mums ir cirvis. Mums ir dažas kastes ar sūdiem. Birojs ir Rīgas centrā, bet Lielā talka jau sākusies. Visi tuvākie parki būs aizsisti. Ir kādas idejas?"

Deputāts Juris bija tikko uzskrējis no pirmā stāva. Uz pieres vēl tecēja sviedri, bet uz krūtīm caur balto kreklu bija izsūcies sviedru riņķis: "Es no ēkas apsarga aizņēmos ugunsdzēšamo aparātu. Varbūt aizlaižam "tjip" talkot mežā un nejauši nodzēšam ugunsgrēku? Nu, tur mežs, kūla..."

Kolektīvo atzinību tas neguva. "Juri, to taču Vilnis jau nesen darīja. Vēlreiz tas krastā neizies. Vēl kādas idejas?" nepacietīgi aptaujāja ģenerālsekretārs.

"Tas neatceļ ideju, ka jāatrod, kur talkot, bet mums šogad vajag arī diasporas balsis. Aši sazināmies ar kolēģiem un draugiem citās valstīs. Lai savāc pa kādai bundžai uz ielas, atsūta bildes – un mēs varam ielikt, ka talkojam visā Eiropā."

Doma laba, bet deputāts Aldis jau visu rītu raida tiešraidi, kā viņš talko Spānijā. "Šeit atkritumi ir daudz labāki, cilvēki reāli skatās, ko met zemē, nevis kā Latvijā. Uzskatu, par to atbildība būtu jāuzņemas Kariņa un Levita rež..." (Viens no telpā esošajiem izslēdz "Facebook" tiešraidi.)

Partijas vadītājs kļuva nepacietīgs un aicināja veikt stratēģisko izlūkošanu, apsekojot, ko dara pārējie politiskie spēki. Nacionāļi vāc atkritumus Likteņdārzā un dzīvajā ķēdē tos padod uz Uzvaras laukumu, kur tos pēcāk savāc Krievu savienība. Viņi tur talko jau kopš marta, kad kāds ar krāsu aplēja pieminekli. Pēc neatlaidīgas pulēšanas mēneša garumā piemineklī jau var saskatīt gan Tatjanas, gan taksista Viktora smaidus. Arī "paristi" ir laicīgi sākuši talku, pašattīroties kongresā no biedriem, kuriem nepatīk azartspēles. Nelielas aizdomas krīt uz "Vienotību" – izskatās, ka viņi publicē vienas un tās pašas bildes no iepriekšējiem gadiem, kaut gan grūti pateikt. "Ģeniāli," ar neviltotu skaudību to novērtēja šīs partijas biedri. Visas talkas un visi Ķirša "selfiji" pie "musara" tāpat izskatās vienādi. Konservatīvie visu rītu publicē attēlus, kā Jurašs armijnieka kostīmā no padomju atkritumiem atbrīvojot Ukrainu, bet ZZS dalībnieki jau tūdaļ trešo reizi sāks braukt ar zāles pļāvēju pāri Aivara golfa laukuma cienīgajam mauriņam. "Attīstība" pucē spēļu zālēm fasādes, bet "Progresīvie" principiāli rāpjas pāri celtniecības žogam, apgalvojot, ka viņiem vajag iztīrīt bijušā Marsa parka būvbedri. Pat Ainārs palaidis tiešraidi, kurā veikala apsargam skaidro, ka Lielā talka ir genocīds pret latviešu tautu.

"Katra kavētā minūte ir zaudēta balss," paziņoja ģenerālsekretārs, un visi biedri, izkratījuši biroja atkritumu kastes saturu līdzi ņemamās kastēs, steidza katrs uz savu personīgo auto.

Vispirms Partijas kolonna piestāja pie Ziedoņdārza, kur kolektīvs centās atrast kādu krūmu tā, lai attēls izskatītos pēc Gaujas Nacionālā parka. Kad šis scenārijs cieta neveiksmi, viss bars triecās uz mežiem pie Garkalnes. Tur Partijai veiksmīgi izdevās atrast mežā izmestu veļasmašīnu, taču neviens no deputāta amata kandidātiem nevēlējās ar tās izvešanu smērēt savu bagāžnieku. Juris atgādināja, ka līdzi paņēmis apsarga ugunsdzēšamo aparātu un ārā ir aizdomīgi saulains laiks, taču šī ideja jau atkal neguva kolektīvo apstiprinājumu, kaut arī ģenerālsekretārs šoreiz uz mirkli aizdomājās.

Ādažu apkaimē talkas konvojs uzgāja vairākas ģimenes, kas no atkritumiem tīrīja kādu pavisam piemēslotu sūdupīti. Darbīgas rokas un nedaudz entuziasma būtu tieši laikā, jo strautiņa iztīrīšana no dažādām motociklu rezerves daļām un ūdenī nobēdzinātas sadzīves tehnikas apkārtni padarītu gan skaistāku, gan drošāku. Kā reiz blakus ir skola, kuras audzēkņi mēdz rotaļāties netīrās urdziņas krastos. Kad politiķi jau bija atrotījuši piedurknes, Partijas sociālo tīklu speciālists paziņoja: "Diemžēl šeit nav zonas, nevarēsim palaist tiešraidi. Ar bildēm, ko "iepostot" vēlāk, nepietiks, mēs jau tā esam visu iekavējuši."

Konvojs braukāja, braukāja un tā arī neatrada savu ideālo talku, tāpēc nobildējās biroja telpās. Attēls, kurā viņi redzami, nostājušies aplī un sadevušies rokās, tika publicēts politiskā spēka sociālo tīklu kontos ar tekstu: "Laikā, kad visi koncentrējas uz pasaulīgajiem atkritumiem, mēs aicinām ikvienu neaizmirst par prātu, attīrot to no garīgajiem atkritumiem ar meditāciju un labām domām." Partijas biedri nedaudz iekšēji apvēmās no šādas pieejas, taču vienlaikus vairākums lēma, ka labāk tā nekā nekā. Vienīgi Juris paziņoja par izstāšanos no Partijas un saviem nodomiem kaut ko aizdedzināt, kamēr vēl nav par vēlu.

2022. gada 2. oktobris. Partija saņēmusi 1,9%.

"Socioloģija un vēlētāju aptaujas kā viens liecina – Partiju pilnībā būs iegāzusi pārsteidzoši zemā aktivitāte un tas stulbais "Facebook" ieraksts Lielās talkas laikā," vēlēšanu rezultātus TV tiešraidē komentē sociologs Kristaps Āls, "vienlaikus mēs redzam, ka bijušais Partijas pārstāvis Juris cita politiskā spēka sastāvā pārliecinoši ievēlēts."