Maija vidus pienāca tāds kā atelpas brīdis. Trīs Baltijas valstis, iegūstot pasaules mediju uzmanību un atzinību, no 15. datuma veido tūrisma un brīvas pārvietošanās "burbuli" uz Eiropas kartes. Pareizāk sakot, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas premjeri vienojās no savām teritorijām noņemt drūmo ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārklāju un pamanīt, ka apakšā aizvien uz kartes ir rakstītas Eiropas Savienības (ES) pamatbrīvības – brīva cilvēku, preču un kapitāla kustība. Labs sākums pārējai Eiropa – protams, rīkojoties saprātīgi un balstoties zinātnē un pierādījumos.

Neesmu t.s. tūrisma žurnālists, tādēļ nesteigšos ar padomiem, kur doties atjaunotas "brīvestības burbulī". Vienīgi Lietuvā varētu būt interesanti izbaudīt Viļņas centru kā milzu ielu kafejnīcu un sociāli distancēti sabļauties ar brāļukām (tas tāds šovinistisks jēdziens, diez vai lietuvietes ir māšukas?). Otra lieta, ko pats vēlētos sīkāk apskatīt ir t.s. Krustu kalns kuram reiz, dodoties ar autobusu uz Viļņu darba darīšanās, pabraucu garām. Tā ir vieta, kur kopš 19.gadsimta lietuvieši "sastādījuši" milzu daudzumu dažāda veida krustu, un šis krustu "mežs" pārdzīvojis gan tīšus padomju varas, gan dažādu dabas stihiju (ugunsgrēku) centienus tos izpostīt. Vieta, kuras apmeklēšanu varētu atzīmēt, kā saka amerikāņi. – "tur pabūts, tas padarīts" (been there, done that).

Kādai jābūt attieksmei pret Ķīnu?

Sasniedzot, kā Vinstons Čerčils teica, "nevis beigas, nedz arī beigu sākumu, bet sākuma beigas" pandēmijai, vērts padomāt, kur Latvijai nostāties starptautiskajā politiskā reakcijā uz Covid-19