Mārtiņš Vērdiņš: Drošības nākotnes ieskicējums

Krievijas iebrukuma Ukrainā gadadienā it kā pienāktos atskatīties pagātnē, apkopot konstatējumus un izdarīt secinājumus. Tomēr, ņemot vērā, ka šo darbu manā vietā izdarīs daudzi citi militārie apskatnieki, es labāk pievērsīšos nākotnes tendencēm, kas būs svarīgas mūsu reģionālajai drošībai, bet izriet no pašreizējās situācijas Ukrainas frontēs.

Pirmā un, iespējams, svarīgākā tendence no visām, kas ietekmēs nākotni, ir tā, ka Ukrainas kara rezultātā no Sarkanās armijas vairs nebaidās un to neciena. Krievijas armijas spējas ir neatgriezeniski demitoloģizētas. Krievijas bruņotie spēki vēlējās sniegt jaudīgu spēka demonstrāciju, bet panāca pretēju efektu. "Otrā pasaules armija" pasaules acīs tagad izskatās kā zombētu okupantu un asinskāru sadistu kopums, no kura ir vērts piesargāties, bet kuru nevar atzīt par līdzvērtīgu un cienīgu pretinieku. Noziedznieku bandas neuzvar karus, katrā gadījumā ne XXI gadsimtā.

Attiecīgi jebkuras valsts jebkāda militārā sadarbība ar Krieviju pasaulē tiks uztverta kā "īpašā viedokļa" manifestācija, kas var būt situatīvi politiski izdevīga tai valstij, kas iesaistās šādā sadarbībā, bet pats sadarbības saturs un vēriens no tā neglābjami cietīs. Papildus tam dalība kara noziegumos, motivācijas trūkums, bailes no soda neceļ arī pašas Krievijas armijas karavīru morāli visos t.sk. vadības līmeņos.

Ja iezīmēsies tādas kara beigas, kas neiekļaus Krievijas triumfu kaujas laukā,