'Delfi' sadarbībā ar 'Vaira Vīksne' rada produktus, kas mudina pašiem vērt durvis laimei

Kopīgi radītajā "Domā, spried un sver!" kolekcijā iekļauti trīs produkti: T krekls, džemperis un auduma soma. Uz visiem produktiem redzamas pavērtas durvis, kurās spīd gaisma, un izvēlētais attēls simboliski ietver Raiņa dzejoļa "Pats" rindas no "Jauna gadusimteņa nakts domām". Ticam, ka ikdienā lietojami produkti ar šo vēstījumu vēlreiz mudinās cilvēkus aizdomāties, parādīt savu vēlmi būt vienam no ieinteresētas sabiedrības, aktīvi piedalīties savas valsts, novada, kaut vai pagalma attīstībā, kā arī atgādinās par to nēsātāja līdzcilvēkiem.Raiņa dzejas rindas: