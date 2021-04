Kāds zivsaimniecībai sakars ar atkritumiem un tūrisma atdzimšana pēc pandēmijas

Kā uzveikt Covid-19 mutācijas un vai datori var būt aizspriedumaini?

Podkāsta “Eiropas diena” 12. sērijā stāstām par to, kā Eiropa grib izsargāties no aizspriedumainu mākslīgā intelekta algoritmu pieļautām kļūdām, kā arī par to, kā Eiropā sekmīgāk kontrolēt Covid-19 jauno paveidu izplatību un pielāgot tiem vakcīnas. Īsi pievēršamies arī Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumam un plānam par digitālā zaļā sertifikāta ieviešanu.