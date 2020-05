NBA šovs: BJ 'I know how to win' Armstrongs, MJ uzvarētāja mentalitāte, 'Spalding' noriets

Klāt podkāsta "Sauna" jaunākā NBA šova epizode – Rihards un Ilgvars joprojām skatās "The Last Dance", aprunā Džordana uzvarētāja un sāncensības mentalitāti, BJ "I know how to win" Armstrongu, kā arī citus 7. un 8. epizodē attainotos aspektus. Garām nepaslīdēja arī potenciālais "Spalding" sporta zīmola noriets un citas līgas aktualitātes. 14.05.2020. epizode.