JV šonedēļ sāks konsultācijas par jaunās koalīcijas veidošanu

Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" jau otrdien, 4. oktobrī, sāks konsultācijas par nākamās valdības koalīcijas izveidi, portāls "Delfi" uzzināja politiskā spēka birojā.

Otrdien plānota tikšanās ar "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības pārstāvjiem, bet trešdien uz sarunu aicināta partija "Progresīvie".

Partijas preses paziņojumā citēts partijas valdes priekšsēdētājs, pašreizējais premjers Krišjānis Kariņš, kurš norādījis, ka jau priekšvēlēšanu periodā JV skaidri definējusi, ka Latvijas izaugsme un attīstība ir iespējama vienīgi stingri saglabājot esošo ģeopolitisko kursu ES un NATO valstu saimē, attiecīgi sarunas par kopīgu darbu valsts labā iespējamas ar visiem tiem jaunajā Saeimas sasaukumā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, kuru vērtību sistēmā šis ir nelokāms virziens tāpat kā JV.

"Uzskatu, ka partiju sarunās svarīgi ir divi stūrakmeņi – primāri ir jāpanāk vienošanās gan par nākamās valdības prioritātēm kopumā, gan konkrētiem darāmajiem darbiem Latvijas ekonomikas izaugsmei un drošības stiprināšanai," citēts Kariņš.

Jau vēstīts, ka Valsts prezidents Egils Levits pirmdien, 3. oktobrī, tiekas ar visām 14. Saeimā ievēlētajām partijām.

Kā ziņots, pēc būtības kā vienīgais reālais nākamās valdības vadītājs tiek minēts pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), savukārt koalīcijas kodolu varētu veidot JV, "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA).

Ja galīgajos vēlēšanu rezultātos paliktu spēkā svētdienas vakara situācija, ka "Attīstītībai/Par!" netiek ievēlēta Saeimā, tad viens no variantiem būtu, ka koalīciju veidotu tikai trīs partijas – JV, AS un NA, kurām pēc Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā aprēķina varētu būt vairākums ar 54 vietām Saeimā.

Vēl nevar pilnībā izslēgt arī iespēju, ka šādā situācijā sava veida sadarbība ar koalīciju varētu veidoties arī "Progresīvajiem". Tomēr šāda iespēja lielā mērā varētu būt atkarīga, vai NA un "Progresīvajiem" izdotos rast risinājumu saistībā ar atšķirīgajām ideoloģiskajām nostādnēm. Paši "Progresīvie" pauž gatavību piedalīties sarunās par nākamās koalīcijas veidošanu.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) vēl nezaudē cerības pārliecināt pārējos sadarboties, tomēr pašlaik no koalīcijas potenciālā kodola partiju puses lielā mērā nosprausta "sarkanā līnija" sadarbībai ar tādu ZZS, kura turpina sadarbību ar Aivaru Lembergu. ZZS no savas puses pauž, ka no Lemberga nenorobežosies.

Kā ziņots, saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem 14. Saeimas vēlēšanās JV ieguvusi 26 mandātus, Zaļo un zemnieku savienība – 16, AS – 15, NA – 13, "Stabilitātei!" – 11, "Progresīvie" –10, bet "Latvija pirmajā vietā" – deviņus.